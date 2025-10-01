¡Atención! Este 13 de octubre vence plazo para renuncias de autoridades y altos cargos de cara a las Elecciones 2026

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Solo faltan algunos meses para que oficialmente inicie la campaña de cara a las elecciones generales a celebrarse en abril del 2026. Y teniendo en cuenta que diversas autoridades municipales, regionales y del Ejecutivo buscan llegar al sillón de Pizarro, el JNE recordó el plazo que estos tienen para renunciar a sus respectivos cargos.

El Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado de sacar adelante los comicios, ha dejado en claro que la lecha límite para que las personas con algún cargo dejen sus respectivos puestos es el 13 de octubre, es decir en menos de dos semanas.

El 13 de octubre vence el plazo para renunciar a los cargos

Esta medida alcanza a ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, los cuales tienen que dar un paso al costado para formar parte de las elecciones presidenciales del 12 de abril del 2026.

Este plazo también aplica para el personar militar y de la Policía Nacional del Perú quienes deberán pedir su paso al retiro para ser parte de esta fiesta electoral. En el caso de los funcionarios y trabajadores públicos, estos no tienen la necesidad de dejar sus puestos ya que solo deben pedir una licencia sin goce de haber mientras dure la carrera por la presidencia.

Las Elecciones generales se realizarán el 12 de abril del 2026.

Santiváñez y RLA serían candidatos

Uno de los casos más sobresalientes sobre autoridades que serán candidatos a las elecciones generales son el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En el caso del líder de la Municipalidad Metropolitana de Lima, este ya comenzó con su recorrido por el país para buscar ganar los próximos comicios. Por el lado del titular del Minjusdh, días atrás visitó los estudios de Exitosa donde aún no confirmó del todo sus aspiraciones políticas, pero tampoco negó la misma.

De acuerdo a lo que señaló, ahora se encuentra completamente abocado a sus funciones dentro del Ministerio de Justicia a pesar de estar duramente cuestionado por la difusión de unos audios que podrían comprometer su futuro dentro del Ejecutivo.

"Es un tema que tenemos pendiente, no lo hemos terminado de abordar, pero en este momento estoy absolutamente abocado a mi labor como ministro de Estado, esa es mi principal labor, mi principal función", indicó.

De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que el plazo límite para que las autoridades renuncien a sus cargos es el 13 de octubre considerando las elecciones generales del 2026.