Gobierno presenta proyecto de ley para crear un puerto espacial en Perú: "De interés nacional y necesidad pública"

El Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, remitió al Congreso de la República un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de un puerto espacial en territorio peruano.

En medio de una serie de cuestionamientos por la ola de inseguridad ciudadana y un paro de transportistas para el jueves, 2 de octubre, el Gobierno de la hermana de Nicanor Boluarte presentó el proyecto de ley N° 12623/2025-PE para la creación del primer puerto espacial en el Perú que permita fortalecer las capacidades espaciales, promoviendo la seguridad nacional y la autonomía tecnológica.

Asimismo, en su justificación para dicha infraestructura está el permitir al Perú posicionarse como líder regional en el ámbito espacial y contribuir a la participación del país en el mercado global de servicios espaciales, generando empleos y atrayendo inversión extranjera; así como independencia tecnológica mediante la investigación, desarrollo e innovación.

"Se declara de interés nacional y necesidad pública la creación del puerto espacial en territorio peruano, con la finalidad de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial", se lee en el documento enviado al Poder Legislativo.

De acuerdo con el oficio enviado el 29 de septiembre de 2025 y recibido hoy por el Parlamento, el Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar las acciones para la eventual implementación de la medida, en el marco de sus competencias. El documento fue presentado al presidente del Congreso, José Enrique Jeri Oré, para su debate en el Pleno.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley?

Seguidamente, el documento del Ejecutivo detalla que en el contexto actual, caracterizado por rápidos avances tecnológicos y nuevos desafíos de seguridad, el fortalecimiento de las capacidades espaciales se ha convertido en una prioridad estratégica para las naciones desde un enfoque multisectorial del Estado. Entre los principales objetivos de tener un puerto espacial en nuestro territorio están los siguientes:

Impulsa el desarrollo y avance científico, tecnológico y académico.

Fomenta el crecimiento económico.

Promueve la innovación en el país en el ámbito espacial.

Fortalece la seguridad y defensa nacional.

Desarrollo de capacidades estratégicas a nivel nacional y regional.

Asimismo, especifican que el proyecto de ley se constituye como un conjunto de componentes, los que permiten ejecutar misiones y operaciones espaciales con fines científicos, comerciales, militares o de exploración, entre otros.

Noticia en desarrollo...