RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
También se votará

Juan José Santiváñez: Mesa Directiva debatirá moción de censura en su contra este viernes 3 de octubre

La moción de censura contra el titular del Minjusdh, Juan José Santiváñez, entrará a debate este viernes 3 de octubre, así lo indicó la Mesa Directiva del Congreso.

Congreso debatirá moción de censura contra Santiváñez.
Congreso debatirá moción de censura contra Santiváñez. (Foto: Composición Exitosa)

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La Mesa Directiva del Congreso de la República señaló que, tras la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, esta se debatirá y entrará en votación este viernes 3 de octubre. Ello, de acuerdo a la Constitución y Reglamento del Parlamento.

Moción de censura contra Santiváñez será debatida

La noche de este miércoles 1 de octubre, mediante sus redes sociales oficiales, el Congreso del Perú, dio a conocer la decisión de la Mesa Directiva respecto a la moción de censura que se ha presentado en contra del titular del Minjusdh.

"La Mesa Directiva del Congreso de la República informa que la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos se debatirá y votará el viernes 3 de octubre, conforme al Reglamento del Congreso", se lee una publicación de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Vale recordar que, el pasado martes 23 de septiembre, congresistas de diversas bancadas presentaron la moción de censura 19267 en contra de Santiváñez Antúnez por su falta de idoneidad en la cartera que asume desde el 23 de agosto de 2025. 

Juan José Santiváñez renuncia a su cargo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez,

PNP recibirá S/. 40 millones para combatir extorsión contra transportistas, anuncia premier Arana
Lee también

PNP recibirá S/. 40 millones para combatir extorsión contra transportistas, anuncia premier Arana

Noticia en desarrollo...

JNE invoca al Congreso a garantizar presupuesto para procesos electorales del 2026
Lee también

JNE invoca al Congreso a garantizar presupuesto para procesos electorales del 2026

Temas relacionados Congreso de la República Juan José Santiváñez Mesa directiva del Congreso Minjusdh mocion de censura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA