Juan José Santiváñez: Mesa Directiva debatirá moción de censura en su contra este viernes 3 de octubre

La Mesa Directiva del Congreso de la República señaló que, tras la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, esta se debatirá y entrará en votación este viernes 3 de octubre. Ello, de acuerdo a la Constitución y Reglamento del Parlamento.

Moción de censura contra Santiváñez será debatida

La noche de este miércoles 1 de octubre, mediante sus redes sociales oficiales, el Congreso del Perú, dio a conocer la decisión de la Mesa Directiva respecto a la moción de censura que se ha presentado en contra del titular del Minjusdh.

"La Mesa Directiva del Congreso de la República informa que la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos se debatirá y votará el viernes 3 de octubre, conforme al Reglamento del Congreso", se lee una publicación de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Vale recordar que, el pasado martes 23 de septiembre, congresistas de diversas bancadas presentaron la moción de censura 19267 en contra de Santiváñez Antúnez por su falta de idoneidad en la cartera que asume desde el 23 de agosto de 2025.

Juan José Santiváñez renuncia a su cargo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez,

