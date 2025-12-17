Congreso plantea pago adicional de 35% por trabajo nocturno y recargos más claros en horas extras

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso presentó un proyecto de ley que busca garantizar un pago adicional del 35% sobre la remuneración mínima a los trabajadores que cumplen turnos nocturnos, es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

En términos simples, si un trabajador gana el sueldo mínimo y trabaja en la madrugada, recibiría un extra del 35% por cada jornada nocturna. La idea es compensar el esfuerzo y los riesgos de trabajar en horarios donde el descanso y la salud suelen verse más afectados.

Horas extras en la noche

El proyecto también regula las horas extras conectadas al turno nocturno. Por ejemplo, si alguien trabaja hasta las 10 p.m. y continúa más allá, o empieza antes de las 6 a.m., esas horas se consideran extras nocturnas.

Es decir, si el trabajador hace horas adicionales pegadas al turno de madrugada, recibiría dos beneficios juntos: el pago por hora extra y el recargo del 35% por nocturnidad.

Medida busca reconocer el esfuerzo que implica trabajar en estos horarios y sus efectos en la salud.

Pausas y condiciones

La norma aclara que estas horas extras se reconocen siempre que no haya una pausa mayor a 60 minutos entre el final del turno y el inicio de las horas adicionales.

En otras palabras, si el trabajador descansa menos de una hora y sigue trabajando, esas horas cuentan como parte del turno nocturno y deben pagarse con los recargos.

Forma de pago

El proyecto establece que el pago debe ser en dinero y registrado en planilla, no en vales ni bienes . Esto quiere decir que el trabajador verá reflejado este beneficio directamente en su sueldo, sin compensaciones alternativas que puedan restarle valor.

La propuesta indica que estos derechos no pueden ser renunciados y que, si un convenio colectivo ofrece beneficios mayores, esos prevalecerán. El trabajador siempre recibirá lo mejor que se haya acordado, ya sea por ley o por convenio sindical.

El motivo detrás la propuesta

El congresista Jaime Quito, autor de la iniciativa, señaló que la medida busca dignificar el trabajo nocturno, ya que actualmente muchas empresas , según él, evaden el pago dividiendo turnos o presionando a los empleados para aceptar condiciones desfavorables.

La propuesta del Congreso busca dar claridad y justicia al trabajo nocturno: un pago adicional del 35%, reglas claras para las horas extras y la garantía de que todo se pague en dinero. En palabras del parlamentario, se trataría de reconocer el esfuerzo de quienes trabajan mientras la mayoría descansa.