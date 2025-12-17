Premier Álvarez llama la calma tras confirmación de dos casos de gripe H3N2: "No se trata de una pandemia"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, pidió que la ciudadanía mantenga la calma tras la confirmación de dos casos de gripe H3N2 en el país y señaló que no se trata de una nueva pandemia.

Hace llamado a la calma

El premier Álvarez indicó que con la llegada de la gripe A H3N2 variante K en el Perú, la ciudadanía opte por mantener la calma debido a que se trata de una alerta epidemiológica mas no de una pandemia.

"Hay una alerta, no es una pandemia. Hay algunos medios que lamentablemente han exagerado un poco (...) No se trata de una pandemia hay dos personas afectadas, no hay muerto alguno, más allá de una alarma racional", precisó.

El primer ministro ratificó la versión brindada en la conferencia de prensa de las autoridades sanitarias y recomendó que se mantenga a la vacunación como medida preventiva ante la 'supergripe'.

Sin embargo, en diversos puntos de salud a nivel nacional, ciudadanos han reportado la falta de dosis contra la influenza lo que generó la alarma entre la población peruana.

Falta de vacunas "será corregido en próximos días"

Frente a la alarma sanitaria, parte de la población ha acudido a centros de salud para someterse a la aplicación de la dosis en contra de la influenza. Sin embargo, los establecimientos médicos cuentan con un desabastecimiento de este inyectable.

Al respecto, señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) está realizando las medidas respectivas para garantizar la cobertura de vacunas a nivel nacional contra la influenza.

"Esta necesidad ha surgido prácticamente de un momento a otro, por tanto, como cualquier otra necesidad, multiplica la demanda. En un primer momento no hay la existencia necesaria pero esto va a ser corregido en los próximos días", indicó el premier.

Según información brindada por el analista de datos, Juan Carbajal, el 56.9% de adultos mayores no han sido vacunados contra la influenza lo que equivale a más de un millón de peruanos de este grupo etario en desprotección. "Tienes a la mitad de (poblaciones) vulnerables sin vacunas".

Tal información evidenciaría la falta de gestión dada durante el gobierno de la expresidente Dina Boluarte y su exministro de Salud, César Vásquez, donde no se superaron los niveles de inmunización.

Desde la detección de casos de gripe H3N2 en territorio peruano solo dos casos se habrían presentado. Ante ello, el primer ministro Ernesto Álvarez continuó con el llamado a la calma en la población peruana.