Elecciones 2026: ONPE presenta proyecto piloto de votación digital con casi 10 mil inscritos voluntarios

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó este miércoles 17 de diciembre el proyecto piloto de votación digital, en el marco de las elecciones generales de 2026.

Entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre, 9.983 ciudadanos se registraron voluntariamente en el "Registro de electores para el voto digital", con el propósito de participar en esta primera experiencia.

El anuncio marca el cierre del registro de voluntarios, que estuvo abierto hasta el 13 de diciembre. Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, explicó que el objetivo es probar un sistema que combine accesibilidad y seguridad, con miras a ampliar su aplicación en futuros procesos.

Razón de la propuesta y seguridad del sistema

El registro estuvo habilitado solo para once grupos de peruanos priorizados, quienes suelen enfrentar grandes dificultades para llegar a una mesa de votación.

De los inscritos, 5.539 no lograron votar en las elecciones generales de 2021 y 5.441 tampoco lo hicieron en las regionales y municipales de 2022. En total, el 43 % del padrón piloto no sufragó en ninguno de esos procesos, lo que refuerza la necesidad de alternativas más accesibles.

Hartill señaló que se han tomado diversas medidas para garantizar la transparencia del proceso. El voto digital se realizará exclusivamente con DNI electrónico y el uso obligatorio de un PIN personal, lo que asegura que el sufragio sea emitido por el ciudadano registrado y evita suplantaciones.

El funcionario precisó que, incluso si alguien pierde el documento físico, el PIN será suficiente para validar la identidad y confirmar el voto. De esta manera, se busca dar confianza a los electores sobre la seguridad del mecanismo.

Para mayor seguridad, se requerirá del DNI electrónico y PIN del mismo.

Capacitaciones y proyección futura

La ONPE anunció que brindará capacitaciones a los ciudadanos inscritos, con el fin de que se familiaricen con el sistema y puedan votar sin dificultades. Los participantes recibirán orientación sobre cómo usar el DNI electrónico, cómo ingresar el PIN y cómo verificar que su voto fue registrado correctamente.

Aunque este piloto se limita a los casi 10 mil inscritos, la ONPE espera que el número de participantes aumente en próximos procesos. El objetivo es que el voto digital se convierta en una alternativa segura y confiable, especialmente para quienes enfrentan dificultades para acudir físicamente a las mesas de sufragio.

La entidad destacó que esta iniciativa forma parte de su compromiso por modernizar el sistema electoral peruano y adaptarlo a las nuevas tecnologías, siempre bajo estrictos estándares de seguridad y transparencia. Así, este proyecto piloto representa un paso importante hacia la modernización del sistema electoral peruano.