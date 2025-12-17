Fiscalía inicia diligencias preliminares tras ataque contra unidad de transporte público en SMP

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía informó que ha dado inicio a las diligencias preliminares por el presunto delito de peligro común luego que una unidad de transporte público fue atacada a balazos en el distrito de San Martín de Porres.

Fiscalía inicia diligencias tras ataque a bus

El Ministerio Público abrió diligencias preliminares tras desatarse, la noche del último martes 16 de diciembre, un nuevo ataque a un bus en la esquina de la avenida Canta Callao con Dominicos, cuando se encoentraba transportando pasajeros.

Cabe señalar que, esta investigación estará a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho), la cual determinará si es que existió una conducta extorsiva previa, así como identificar a los responsables de este hecho.

De igual manera, el organismo constitucional que lidera el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, dispuso que se identifiquen aquellas cámaras de videovigilancia que hayan podido registrar este ataque.

Además, recibirá las declaraciones del conductor de la unidad siniestrada al igual que el propietario de esta. Paralelamente,el descargo de los posibles testigos y del mimso modo otras diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos.

Así sucedió el ataque al bus en San Martín de Porres

Un bus de transporte perteneciente a la empresa HRE Express fue atacado a balazos anoche al promediar las 11 y 30 de la noche. De acuerdo a información preliminar el vehículo recibió al menos cinco disparos cuando se encontraban pasajeros a bordo.

Además, según los peritos los proyectiles provendrían de un arma de fuego como un revólver tras no hallarse casquillos, aspecto que sugiriría una acción que contó con un plan determinado a fin de no dejar algún rastro balístico.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor de la unidad, quien resultó ileso, señaló que se encontraban aproximadamente 15 personas en el interior del bus de transporte público. Vale señalar que este ataque se perpetró por la parte frontal del vehículo.

Tras el lamentable suceso, la unidad fue trasladada a la comisaría de Sol de Oro, en donde los peritos de criminalística la revisaron en el que inclusive se halló que una de las llantas sufrió el impacto de bala.

Es así como un día después de que se desate un ataque a una unidad de transporte público en el distrito de San Martín de Porres, la Fiscalía informó que se iniciaron las diligencias preliminares por el presunto delito de peligro común.