Más de 400 inmigrantes fueron desalojados de un antiguo instituto que invadieron por años

Un desalojo a gran escala se realizó en un antiguo instituto que se encontraba abandonado y que había sido invadido por varios inmigrantes, en su mayoría ilegales que lo tomaron como su nuevo hogar. Al ser considera un lugar de peligro, efectivos de la policía lo intervinieron, retirando a más de 400 personas que vivían ahí.

Desalojo estaba anunciado

Este hecho ocurrió en el municipio de Badalona, en Barcelona, dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tal como lo había anunciado su alcalde, Xavier García Albiol. Los Mossos de d'Escuadra ingresaron al viejo instituto B9 en horas de la mañana, que será demolido por decisión del Ayuntamiento.

Junto a ellos participaron también miembros de la Policía Nacional y la Guardia Urbana española, deteniendo a 15 personas y logrando la identificación de 200. Este asentamiento ilegal era considerado como conflictivo, reportándose el asesinato de un individuo en su interior el pasado mes de agosto.

Así esta siendo el desalojo de los 400 okupas de Badalona, en su gran mayoría inmigrantes ilegales.



Vienen los mejores, decian. Deportaciones masivas es lo que necesitamos.pic.twitter.com/JJ7ZEIQ8PA — 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚡 (@The_Libertax) December 17, 2025

Antes del alba, llegaron hasta las inmediaciones varias camionetas de la policía local, formándose posteriormente un cordón de seguridad en el perímetro. La ejecución no ocurrió hasta que amaneció, como disponía la orden judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, a pedido del Ayuntamiento de Badalona.

Previo al ingreso de los agentes, cerca de 200 se retiraron de forma voluntaria, mientras que la otra mitad permanecieron respaldados por algunos vecinos y organizaciones. La detención de las 15 personas se realizó sobre la base de la Ley de Extranjería, mientras que en el interior del inmueble las labores acabaron cerca de la 1.00 de la tarde, con labores de la Unidad Canina.

Posiciones en contra y a favor del desalojo

García Albiol ha defendido el operativo, asegurando que su municipio no volverá a ser albergue de la ilegalidad. Ante las personas que han quedado sin techo, invitó al presidente de España a darles cobijo. "Pedro Sánchez y sus socios dicen que tenemos que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda", sostuvo.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) lamentó la desocupación, pero al mismo tiempo reconoció que es un problema difícil de resolver. "Hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar", precisó.

