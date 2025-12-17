Empresario cercano a Elon Musk es el nuevo director de la NASA: Comprometido con llevar al hombre a Marte

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un empresario cercano a Elon Musk y que era el preferido para Donald Trump, fue nombrado como el nuevo director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés). La misión del hombre elegido será ganarle la carrera espacial a China y pisar Marte.

¿Quién ha sido el elegido?

Jared Isaacman es el nombre del hombre que tendrá a su cargo la obligación no solo de vencer a la superpotencia asiática, sino de ir más allá, logrando llevar a sus astronautas al planeta Marte. Su elección se dio en el Senado de los Estados Unidos, con 67 votos a favor y 30 en contra.

El hombre de negocios de 42 años, es un cosmonauta privado y director ejecutivo de la empresa de pagos Shift4. Asumirá el cargo semanas antes de que la NASA mande al espacio la misión Artemis II, que con cuatro tripulantes tratará de orbitar el satélite natural de la Tierra, el más lejano desde el programa Apolo en 1972.

Congratulations to Jared Isaacman on his confirmation as NASA Administrator. 🚀



It's been an honor to help drive @POTUS' vision for American leadership in space.



I wish Jared success as he begins his tenure and leads NASA as we go back to the Moon in 2028 and beat China. — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) December 17, 2025

Trump lo eligió como candidato para el cargo a finales del 2024, y aunque esta decisión recibió la aprobación de los líderes de la industria espacial, generó preocupación en un sector por posibles conflictos de interés. Desde que fundó la empre mencionada en 1999 a los 16 años, se ha autofinanciado varios vuelos en la órbita de la Tierra.

Con colaboración con SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha viajado dos veces al espacio, dándole la imagen de alguien audaz que toma riesgos e impulsa un financiamiento privado en lugar de estatal. Su llegada fomentaría la competencia entre diversas compañías que incursionan en este rubro.

Comprometido con vencer a China

A comienzos del presente mes, Isaacman expresó su convencimiento de que le ganará la carrera espacial a Pekín, asegurando que volverá al mismo lugar donde llegó la misión Apolo 11 en 1969. "Estados Unidos volverá a la Luna antes que nuestro gran rival y estableceremos allí una presencia duradera", sostuvo.

La llegada al 'planeta rojo' es otra de las prioridades que tiene en su agenda, tal como lo manifestó en abril de este año. "Los estadounidenses llevan pidiendo el regreso a la Luna en el camino para llegar a Marte desde 1989 y se han gastado más de $ 100 millones sin ver los resultados previstos", indicó.

