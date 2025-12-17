Corredor Rojo: Usuarios ya pueden consultar llegada de buses en TIEMPO REAL mediante app y panel

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios del Corredor Rojo cuentan desde ahora con una herramienta tecnológica que les permitirá planificar mejor sus viajes. En el paradero La Cultura, ubicado en el distrito de San Borja, se instaló un tótem informativo digital que muestra en tiempo real la llegada de los buses, su frecuencia y ubicación.

La implementación busca brindar información oportuna y confiable a miles de pasajeros que utilizan diariamente este servicio de transporte público. Con ello se espera reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de desplazamiento en la ciudad.

Supervisión y beneficios

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, supervisó el funcionamiento del sistema y destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la seguridad y contribuyen a construir un mejor transporte urbano.

Según explicó, el trabajo articulado entre el ministerio, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los concesionarios del servicio permite reforzar la supervisión y fiscalización del Corredor Rojo, beneficiando a más de 170 mil usuarios diarios.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que los pasajeros ahora podrán planificar sus viajes con información precisa sobre la frecuencia de buses y el tiempo estimado de arribo de las unidades.

Usuarios podrán conocer la ubicación del bus en tiempo real.

Complemento digital

El tótem informativo se complementa con la aplicación UbicATUbus, que permite a los usuarios conocer desde sus dispositivos móviles la ubicación en tiempo real de los buses y el estado de la operación. De esta manera, se amplían las alternativas de acceso a la información y se fortalece la transparencia del sistema.

El sistema se basa en la plataforma alemana IVU, que funciona las 24 horas del día y optimiza la planificación y control de la flota. Gracias a esta tecnología, la ATU mantiene comunicación directa con los conductores y puede responder rápidamente ante incidentes en la vía.

Los choferes, además, tienen la posibilidad de reportar situaciones como robos, casos de acoso, accidentes o retrasos, lo que garantiza una operación más eficiente y segura.

Mediante aplicativo, usuario podrán complementar la herramienta digital.

Con la instalación del tótem y el uso de la aplicación móvil, se busca mejorar la regularidad del servicio y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa representa un paso hacia la modernización del transporte público en Lima, ofreciendo a los usuarios herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y seguras.

El nuevo tótem informativo en San Borja marca un avance en la integración de tecnología al transporte público. Al brindar datos en tiempo real y complementarse con aplicaciones móviles, el sistema fortalece la confianza de los usuarios y contribuye a un servicio más eficiente y seguro.