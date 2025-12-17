RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Gestión responsable

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

Movistar fue reconocida como ganadora del Premio Nacional Ambiental "Antonio Brack Egg" por su gestión en el reciclaje y reutilización de más de 1,100 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental
Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental (Difusión)

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Integratel Perú - Movistar ue reconocida como ganadora del Premio Nacional Ambiental "Antonio Brack Egg", en la categoría Calidad Ambiental:  Gestión Integral de Residuos Sólidos y Regímenes Especiales.

Este reconocimiento, máximo galardón ambiental del Estado Peruano, fue entregado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el Ministro del Ambiente, Miguel Espichán, a Juan Pons, Chief Operating Officer (COO) de Integratel Perú.

El jurado del Premio Nacional Ambiental, otorgado por el Ministerio del Ambiente, destacó la gestión del programa "Mensaje al Planeta: economía circular para una conectividad sostenible" de Movistar. 

Esta iniciativa realizada en 2024 permitió reciclar y reutilizar más de 1,100 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de un trabajo coordinado con clientes, proveedores y socios comerciales. El 70% de residuos fueron reutilizados y el 30% reciclados.

Entre los residuos gestionados se encuentran celulares, módems, routers, decodificadores, teléfonos fijos, cargadores, entre otros. La recolección de todos estos materiales se logra gracias a una campaña integral y sostenida que implica puntos de acopio en tiendas Movistar en distintos puntos del país, así como campañas de concientización de clientes sobre el manejo responsable de este tipo de residuos en alianza con entidades privadas y públicas.

Congreso plantea pago adicional de 35% por trabajo nocturno y recargos más claros en horas extras
Lee también

Congreso plantea pago adicional de 35% por trabajo nocturno y recargos más claros en horas extras

Asimismo, se reciclaron residuos resultantes de los procesos de modernización tecnológica de las redes fijas y móviles, en donde tecnologías antiguas han sido reemplazadas por equipamientos más eficientes a nivel de consumo energético.

Con estas acciones, Movistar continúa y continuará liderando la gestión responsable de residuos electrónicos, contribuyendo así con el medio ambiente y la sostenibilidad.

¡Atención! Aprueban beneficio económico para transportistas víctimas de extorsión con reducción de sanciones
Lee también

¡Atención! Aprueban beneficio económico para transportistas víctimas de extorsión con reducción de sanciones

Temas relacionados cuidado del medio ambiente Movistar Premio Nacional Ambiental

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA