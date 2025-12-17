MTC anuncia el ingreso de nuevas aerolíneas internacionales y mayores frecuencias para el 2026

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Posteriormente a la cancelación de rutas internacionales de LATAM, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció el ingreso de nuevas aerolíneas internacionales y mayores frecuencias para el 2026.

Nuevas aerolíneas llegarán en el 2026

En medio de la tensión generada a raíz de la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), este miércoles 17 de diciembre, Aldo Prieto, ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que hay "conversaciones avanzadas" para el arribo de nuevas aerolíneas internacionales.

Estas iniciarían operaciones desde el próximo año y serían un total de seis, entre estas resaltan las siguientes compañías: Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa. Cabe señalar que, las identidades de las otras dos aerolíneas aún no han sido reveladas, sin embargo, el titular del MTC enfatizó que los acuerdos con ellas ya se encuentran encaminadas.

Entre los anuncios más resaltantes se encuentra la empresa Fly Level la cual tiene previsto iniciar sus operaciones con la apertura de la ruta Barcelona-Lima que, desde la perspectiva del ministro Prieto "fortalecerá la conectividad directa entre el Perú y Europa" con lo que ampliaría mayores opciones para pasajeros, turismo y comercio.

Este anuncio se da también en el mismo día en el que la empresa LATAM Airlines Perú decidió cancelar seis rutas clave que fueron recientemente inauguradas, ellas son las que tenían como destino Orlando, Curaçao, Florianópolis, Tucumán, Guatemala y Belo Horizonte.

Adicionalmente, el ministro Aldo Prieto resaltó que el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez no ha ocasionado que las nuevas aerolíneas carezcan del apetito de operar o expandirse en el territorio peruano.

El mercado aéreo peruano continúa posicionándose como uno de los más atractivos de la región para la llegada de nuevas aerolíneas y la ampliación de operaciones internacionales. Así lo afirmó el ministro del #MTC, Aldo Prieto, al informar...



👉 Así lo afirmó el ministro del #MTC, Aldo Prieto, al informar... pic.twitter.com/zXWCznUQw9 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 17, 2025

Habrá un incremento de frecuencias en el 2026

De igual forma, el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones indicó que habrá un incremento en frecuencia de vuelos por parte de la compañía Air France en la ruta París-Lima de 7 a 10 vuelos por semana.

Cabe señalar que, en este año también se han inaugurado la empresa Flybondi por ejemplo aperturó el vuelo de Lima-Iguazú. Además, Air Canadá habilitó vuelos a Toronto y Montreal. Mientras que, Delta Airlines a Salt Lake City. El ministro sostuvo que cada nueva frecuencia genera alrededor de 300 empleos directos, indirectos e inducidos.

