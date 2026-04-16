Congreso: Presentan proyecto de ley que reconoce el Día Nacional del Café Peruano cada cuarto viernes de agosto

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley con la finalidad de instaurar los cuartos viernes de agosto de cada año como el Día Nacional del Café Peruano.

Es importante mencionar que, dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14409/2025-CR, presentado el jueves 16 de abril, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, la cual se detalla en la presente nota.

Detalles del proyecto de ley:

De acuerdo con la fórmula presentada por el parlamentario del bloque fujimorista, se busca "reconocer y revalorar la importancia económica, social y cultural" para el país del café peruano.

Así como, impulsar de "forma prioritaria" su consumo interno y externo en todo el territorio nacional, proponiendo su día de celebración cada cuarto vienes del mes de agosto de cada año.

Como disposición complementaria final del proyecto de ley, dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, promueva y coordine las acciones necesarias para la conmemoración y difusión del Día Nacional del Café Peruano.

En ese sentido, se encargará de fomentar campañas de sensibilización, ferias y actividades educativas y culturales sobre el valor y la necesidad de la promoción del producto nacional.

Sobre la implementación de estas acciones, se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Proyecto de ley.

"Día del Café Peruano carece de fuerza legal"

Como es de conocimiento, a la fecha, cada cuarto viernes de agosto de cada año se celebra en el país el Día del Café Peruano, según lo establecido en el Resolución Ministerial N.º 602-2016-MINAGRI.

No obstante, para el legislador, esta fecha "carece de la fuerza legal" necesaria para garantizar políticas de Estado permanentes y transversales entre los distintos niveles de gobierno.

El texto precisa también que, el café peruano se ha consolidado como el "principal producto de agroexportación" del país, representando una fuente de ingresos vital para la economía nacional.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), este sector involucra a más de 223 000 familias de pequeños productores de la agricultura familiar. Asimismo, advierte una brecha significativa entre la calidad del café exportado y el nivel de consumo interno.

"Aunque Perú es el primer exportador mundial de café orgánico y ocupa el noveno lugar en producción convencional, el consumo per cápita en el territorio nacional sigue siendo bajo en comparación con países vecinos", apunta en su iniciativa legislativa.

A través del presente proyecto de ley, el parlamentario busca darle otro nivel de importancia al destacado producto nacional.