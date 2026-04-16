Voto de confianza: Premier Luis Arroyo ratifica ante el Congreso que Petroperú no será privatizada

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gabinete liderado por Luis Arroyo se presentó ante el Congreso de la República para exponer su plan de gobierno y buscar el ansiado voto de confianza. Acompañados de todos sus ministros, el premier brindó su discurso con el que busca convencer a los parlamentarios abordando los principales temas del país.

Petroperú no se privatizará

Uno de ellos fue sobre la actual situación de Petroperú la cual se ha convertido en una complicación para los últimos gobiernos. Por ello, parte importante del Parlamento ha pedido en más de una oportunidad que sea privatizada y así puedan ingresar capitales privados que garanticen la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, frente a la representación nacional, Luis Arroyo volvió a dejar en claro que el gobierno de transición al cual pertenece no privatizará Petroperú y por el contrario, reveló que se viene trabajando para encontrar un modelo sostenible y así asegurar que los combustibles puedan llegar a todo el país.

"El gobierno viene adoptando decisiones responsables para enfrentar la situación de Petroperú, priorizando la seguridad energética del país, pero sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el corto plazo se viene evaluando un esquema de financiamiento estrictamente condicionado orientado a evitar una interrupción en el abastecimiento de combustibles", indicó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El premier Luis Arroyo reafirmó que el gobierno de José Balcázar no privatizará Petroperú. En ese sentido, explicó que el proyecto de reorganización busca establecer reglas para que la empresa estatal "transite hacia un modelo viable".



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Según indicó, la decisión tomada por el Ejecutivo se hizo para proteger a la población de las zonas más alejadas del Perú. Sin embargo, también afirmó que buscan el modelo adecuado para que la empresa estatal sea viable.

"La intervención que se plantea busca garantizar el abastecimiento de combustibles, proteger a la población, especialmente a las zonas más alejadas y al mismo tiempo establecer reglas claras para que Petroperú transite hacia un modelo viable sin generar riegos adicionales para la estabilidad económica del país. Reafirmamos que Petroperú no se privatizará", añadió.

Se buscará el capital privado

En otro momento de su intervención, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que se buscará la intervención de dinero proveniente del sector privado como parte de la solución que se viene trazando.

"Se promoverá la participación del capital privado como parte de la solución con el objetivo de reducir la exposición del Estado y mejorar la eficiencia en la gestión", finalizó.

En resumen, el premier, Luis Arroyo, aseguró una vez más que Petroperú no será privatizada y por el contrario se viene trabajando en una solución que la convierta en una empresa viavle para el país.