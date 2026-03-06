06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro urgente de 136 marcas de esmaltes de uña del mercado por posibles riesgos a la salud tras encontrar sustancias tóxicas. ¿Cuáles son los productos implicados?

¿Por qué retiran 136 marcas de esmalte de uña?

Una decisión sanitaria obliga a sacar del mercado decenas de productos utilizados en manicuras semipermanentes. ¿El motivo? Pues bien, Invima detalla que la cancelación de 136 notificaciones sanitarias obligatorias (NSO) se da mediante la resolución 2026007526 y responde a que contenían sustancias prohibidas, asociadas a riesgos para la salud como el cáncer, alteraciones reproductivas y de sensibilización en la piel.

Asimismo, la entidad sanitaria especificó que los dos compuestos químicos hallados en esos productos cosméticos que se ordenaron retirar son: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). La cancelación de comercialización de estos esmaltes no solo se dan en Colombia, sino que desde el 16 de febrero se da en toda la subregión andina, que incluye países de Bolivia, Ecuador y Perú.

"Estas sustancias fueron objeto de estudios científicos que identificaron posibles riesgos para la salud humana, lo que motivó su restricción dentro del mercado cosmético en la subregión andina", expresó Invima.

Alerta sanitaria alcanza a Perú

Frente a esta situación, el Invima invita a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio a verificar de manera permanente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y a consultar los canales oficiales de información.

También destaca que la NSO tiene un plazo de 60 días para completar el vencimiento de los productos. "Con esta medida, la CAN y las autoridades sanitarias nacionales reiteran su compromiso con la protección de los consumidores y profesionales de belleza, garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad", agregó la entidad que ejerce la vigilancia sanitaria sobre los productos que pueden impactar la salud pública.

Ordenan retirar 136 esmaltes semipermanentes.

Listado de marcas de esmaltes retirados

El Invima reveló el listado de los esmaltes semipermanentes que fueron prohibidos tras detectar sustancias consideradas peligrosas para la salud. La entidad informó que se trata de productos cuya venta quedó suspendida en Colombia y en la subregión andina como en Perú.

Para conocer a detalle las marcas puedes ingresar al siguiente ENLACE, aunque te mencionamos en esta nota de Exitosa algunas incluidas en la lista para que tomes precauciones:

Listado de productos con alerta sanitaria.

La seguridad en los productos de belleza es vital. Por ello, el Invima reveló que se ordenó retirar urgente 136 marcas de esmaltes de uñas semipermanente tras advertir la presencia de sustancias peligrosas para la salud. La medida se dio en Colombia y la subregión andina.