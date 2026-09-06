Imprudencia en la Av. Arequipa: Colectivero sin licencia y con casi S/10 mil en multas provoca violento accidente

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo episodio de peligro e informalidad en el transporte público se registró en el cruce de la avenida Arequipa con el jirón Madre de Dios. Un auto que prestaba el servicio de colectivo informal provocó un violento choque tras desplazarse a gran velocidad y pasarse la luz roja del semáforo, dejando al descubierto no solo la falta de documentos del conductor, sino también un abultado historial de infracciones impagadas.

Violento impacto y semáforo derribado

De acuerdo con el parte policial y los testimonios recabados en la zona, el vehículo de servicio informal transitaba de norte a sur a excesiva velocidad por la avenida Arequipa. Al llegar a la intersección con el jirón Madre de Dios, el chofer ignoró la señal roja del semáforo e impactó directamente contra la puerta lateral de una camioneta negra Glory DFSK.

Producto de la fuerte colisión, la camioneta perdió el control y terminó embistiendo y derribando un semáforo de la ciclovía que había sido instalado recientemente en dicho tramo. Como consecuencia del choque, las bolsas de aire del auto colectivo se desplegaron y la carrocería del vehículo quedó severamente destrozada.

🚨 La informalidad puede poner en riesgo la vida de todos.



Un vehículo que realizaba transporte informal protagonizó un choque en la av. Arequipa, exponiendo a sus pasajeros y a los demás usuarios de la vía. pic.twitter.com/76eDFkgnAk — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 6, 2026

Chofer sin brevete y casi S/10 mil en multas

El conductor del vehículo informal fue identificado como Romel Froydan Salizar Vilela, de 41 años, quien iba al volante del auto Chevrolet Prisma color plata (año 2019), de placa BNP-227 . Tras la intervención de las autoridades, se constató que Salizar Vilela manejaba sin licencia de conducir.

Asimismo, la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional reveló que la unidad registra una deuda que bordea los S/ 10,000 en papeletas y multas acumuladas. Al momento del accidente, el colectivo trasladaba a tres pasajeros; una de las usuarias confirmó a los agentes haber realizado un pago de S/ 5 mediante la aplicación 'Yape' por el traslado informal.

Vehículo registra casi 10 mil soles en multas.

Intervención de la ATU y traslado al depósito

Personal de emergencia de la ATU acudió de inmediato al lugar para activar los protocolos de auxilio y coordinar la atención de los involucrados. Pese a la magnitud del impacto, no se registraron víctimas mortales ni heridos de extrema gravedad, aunque cuatro personas fueron evacuadas a la clínica Aviva para ser evaluadas por contusiones en el tórax, la zona lumbar y los hombros.

El conductor Romel Salizar fue trasladado a la Comisaría de Petit Thouars para someterse a las investigaciones de ley y a los exámenes de dosaje etílico, mientras que la ATU dispuso el internamiento inmediato del automóvil en uno de sus depósitos oficiales. El incidente vuelve a poner en evidencia el constante riesgo que representa para la ciudadanía el uso de medios de transporte informales que operan al margen de las normas de tránsito.