RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Es un problema histórico

Constitucionalista: "Históricamente a los gobiernos no les gusta dar presupuesto a la Fiscalía"

La constitucionalista Beatriz Ramírez, señaló que históricamente a los Gobiernos no les agrada dar presupuesto a la Fiscalía. Asimismo, aseguró que hay un interés por mantener a los miembros actuales de la JNJ.

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2025

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, la constitucionalista Beatriz Ramírez afirmó que, históricamente, a los gobiernos no les agrada otorgar presupuesto a la Fiscalía, ello en el marco del pedido de Delia Espinoza al Ejecutivo. 

"Lo que hay que decir es que (...) históricamente los gobiernos no le dan plata a la Fiscalía. No es solo este Gobierno que no le da, por razones bastante obvias, pero a los Gobiernos de turno no les gusta darle plata a la Fiscalía", aseguró. 

Presupuesto para el Ministerio Público

En entrevista con Nicolás Lúcar, en Hablemos Claro, la experta señaló que para que la relación del Ministerio Público y el Gobierno de turno mejore el nuevo fiscal de la Nación debería tener una postura más alejada de quien está en el poder. 

"Eso es algo que habría que resguardar porque sino no tienen separación de poderes, sino no tienes control del poder político. La Fiscalía tiene que ver si hay corrupción en el poder. ¿Sino quién más lo va hacer? Si es la única que puede presentar denuncias penales y hacer investigaciones penales contra quienes están en el poder", señaló. 

La JNJ debió vacar a Gino Ríos

Asimismo, la especialista en la carta magna señaló que la sentencia por violencia psicológica contra Gino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, debería ser suficiente como causal de vacancia. Sin embargo, como se sabe, los magistrados reafirmaron el cargo de Ríos Patio el último más 9 de septiembre, con 5 votos a favor y dos en contra. 

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 17 de septiembre en el litoral peruano
Lee también

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 17 de septiembre en el litoral peruano

Además, aseguró que hay un interés por mantener a los 5 miembros actuales de la JNJ.

"Esto parece una cadenita, necesitamos cinco votos para suspender a la fiscal de la Nación, y en general para tomar decisiones relevantes en la junta. Ya hemos visto el 4 a 2, ¿Quién es el quinto voto? Gino Ríos, por eso al parecer no llaman al suplente. (...) Hay un gran interés en que ese bloque, así como está de cinco, se conserve", afirmó. 

Asimismo, cuestionó que la defensa de Ríos Patio tuviera que desconocer una sentencia y calificarla como algo tan poco grave, cuando la ley es completamente clara. De esta manera, la constitucionalista Beatriz Ramírez, señaló que a los Gobiernos no les agrada dar presupuesto a la Fiscalía.

Huaura: Capturan a miembros de 'Los Indeseables del Norte Chico' dedicada a la extorsión y sicariato
Lee también

Huaura: Capturan a miembros de 'Los Indeseables del Norte Chico' dedicada a la extorsión y sicariato

Luis Arce Córdova: PJ rechazó definitivamente pedido de la Fiscalía para suspenderlo como fiscal supremo
Lee también

Luis Arce Córdova: PJ rechazó definitivamente pedido de la Fiscalía para suspenderlo como fiscal supremo

Temas relacionados constitucionalista Ejecutivo Fiscal de la Nación Fiscalía Gobierno JNJ

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA