Constitucionalista: "Históricamente a los gobiernos no les gusta dar presupuesto a la Fiscalía"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la constitucionalista Beatriz Ramírez afirmó que, históricamente, a los gobiernos no les agrada otorgar presupuesto a la Fiscalía, ello en el marco del pedido de Delia Espinoza al Ejecutivo.

"Lo que hay que decir es que (...) históricamente los gobiernos no le dan plata a la Fiscalía. No es solo este Gobierno que no le da, por razones bastante obvias, pero a los Gobiernos de turno no les gusta darle plata a la Fiscalía", aseguró.

Presupuesto para el Ministerio Público

En entrevista con Nicolás Lúcar, en Hablemos Claro, la experta señaló que para que la relación del Ministerio Público y el Gobierno de turno mejore el nuevo fiscal de la Nación debería tener una postura más alejada de quien está en el poder.

"Eso es algo que habría que resguardar porque sino no tienen separación de poderes, sino no tienes control del poder político. La Fiscalía tiene que ver si hay corrupción en el poder. ¿Sino quién más lo va hacer? Si es la única que puede presentar denuncias penales y hacer investigaciones penales contra quienes están en el poder", señaló.

La JNJ debió vacar a Gino Ríos

Asimismo, la especialista en la carta magna señaló que la sentencia por violencia psicológica contra Gino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, debería ser suficiente como causal de vacancia. Sin embargo, como se sabe, los magistrados reafirmaron el cargo de Ríos Patio el último más 9 de septiembre, con 5 votos a favor y dos en contra.

Además, aseguró que hay un interés por mantener a los 5 miembros actuales de la JNJ.

"Esto parece una cadenita, necesitamos cinco votos para suspender a la fiscal de la Nación, y en general para tomar decisiones relevantes en la junta. Ya hemos visto el 4 a 2, ¿Quién es el quinto voto? Gino Ríos, por eso al parecer no llaman al suplente. (...) Hay un gran interés en que ese bloque, así como está de cinco, se conserve", afirmó.

Asimismo, cuestionó que la defensa de Ríos Patio tuviera que desconocer una sentencia y calificarla como algo tan poco grave, cuando la ley es completamente clara. De esta manera, la constitucionalista Beatriz Ramírez, señaló que a los Gobiernos no les agrada dar presupuesto a la Fiscalía.