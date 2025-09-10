¿Del vóley a la cárcel? Natalia Málaga podría ir a prisión tras denuncia de la esposa del hijo de Eva Ayllón

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Natalia Málaga en aprietos? La exvoleibolista peruana se encuentra en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía solicitara 1 año de prisión efectiva en su contra tras la denuncia de Jessyca Zegarra, esposa del hijo de Eva Ayllón.

Fiscalía pide prisión para Natalia Málaga

Natalia Málaga y Francisco García Ayllón mantienen un enfrentamiento mediático y legal desde hace varios meses luego que el hijo de la cantante de música criolla acusara a la exvoleibolista y entrenadora de haber rayado su auto y el de su esposa en más de una ocasión en 2024.

Pues bien, ahora Málaga tendría un revés judicial, ya que se reveló que pese a que la Fiscalía archivó parcialmente el caso de Francisco García Ayllón por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, sigue en marcha la denuncia de Jessyca Zegarra por la misma situación: rayar su auto el año pasado.

Fiscalía archivó caso del hijo de Eva Ayllón contra Natalia Málaga, pero sigue con la denuncia de Jessyca Zegarra.

En un conocido programa de espectáculos se reveló el documento de la Fiscalía Provincial Penal, en el que se solicita formalmente la imposición de una condena de 1 año de prisión efectiva por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal peruano.

"La pena concreta que se le debe imponer a la acusada Natalia María Málaga Dibós, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, es un 1 año de pena efectiva", se lee en una parte del documento.

Piden sanción contra Natalia Málaga prevista en el artículo 2025 del Código Penal.

Denuncia de la esposa del hijo de Eva Ayllón contra Málaga

La demanda contra la exentrenadora de vóley también resalta que habría realizado tres rayones al auto de Zegarra, en diferentes fechas: 18 y 27 de marzo de 2024. Asimismo, indican que Málaga en aquel entonces tenía 60 años y "carecía de indicios de anomalías mentales o que perturben su nivel de entendimiento, de lo que se colige no solo su nivel de discernimiento, sino su capacidad de comprender los hechos".

No solo se pidió un año de prisión efectiva, sino también el pago de una multa. Pero no todo quedaría ahí, ya que la Fiscalía también confirma que Natalia Málaga se encontraría en calidad de "reo libre" y deberá asistir a la audiencia programada para el 30 de septiembre, donde se evaluará la sanción solicitada contra su persona.

"(...) con una multa de 30 días, que equivale a S/ 255 a favor del tesoro público", señala la Fiscalía.

Fiscalía solicita 1 año de prisión efectiva para Natalia Málaga.

¿Qué dijo Natalia Málaga?

Como se recuerda, hace algunas semanas, la deportista expresó en el programa 'Magaly TV, la firme', que no tuvo ninguna intención de dañar el vehículo del hijo de Eva Ayllón y mostró documentos que, según ella, respaldan el archivo parcial del caso.

"Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan", declaró Málaga, tras resaltar que las grabaciones presentadas como prueba contra ella "estaría manipulada".

De esta manera, se reveló que la Fiscalía solicita 1 año de prisión efectiva para Natalia Málaga tras denuncia de la esposa del hijo de Eva Ayllón por presuntamente rayar su auto en 2024.