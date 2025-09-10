Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este miércoles, 10 de septiembre?

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Bajó el dólar? Mantenerse informado sobre el precio de la compra y venta de esa moneda estadounidense en el Perú durante la jornada de este miércoles, 10 de septiembre, te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Si tienes ahorros en esta divisa, conocer su valor también te ayudará cambiar en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. En ese marco, te revelamos los valores que revela la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este miércoles para la compra y venta. ¡Toma nota!

Compra: S/3.502

S/3.502 Venta: S/3.509

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran una baja respecto a los precios revelados para el día de ayer, 9 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3.509 y la venta correspondía a S/3.522.

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

¿El dólar se desploma?

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que ayer, la divisa estadounidense registró su nivel más bajo del año y cerró en 3.498 soles.

La cotización de venta del dólar inició la jornada del martes en 3.5095 soles, nivel inferior al de la sesión del lunes de 3.511 soles. Sin embargo, en la medida en que avanzó la sesión, la cotización del dólar fue bajando. ¿Pero por qué surgen estas fluctuaciones? Se deberían a estos factores:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

El precio mínimo del dólar llegó a S/3,4950.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.510

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT y del BCRP, son las siguientes:

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este miércoles, 10 de septiembre y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.