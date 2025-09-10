Bus del Corredor Azul choca contra árbol en Av. Arequipa y deja seis pasajeros heridos

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus del Corredor Azul terminó impactando contra un árbol en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, en el distrito de Lince, la noche del martes 9 de septiembre. El accidente se registró alrededor de las 9:00 p. m., cuando la unidad circulaba con varios pasajeros a bordo.

El choque movilizó a cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos, que acudieron de inmediato para brindar atención de emergencia y asegurar la zona, una de las más transitadas de la capital. Según la información confirmada en el lugar, al menos seis personas resultaron heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

Los pasajeros fueron evacuados rápidamente del bus, que quedó con el parabrisas destrozado y la parte frontal visiblemente dañada. La vía permaneció parcialmente bloqueada mientras los equipos de rescate y la Policía Nacional se encargaban de las labores de seguridad y tránsito.

Heridos trasladados a la Clínica Internacional

De acuerdo con los bomberos, los afectados fueron diagnosticados con policontusiones, es decir, golpes múltiples que no ponen en riesgo la vida de los pacientes.

"Los heridos están siendo trasladados a la Clínica Internacional y se espera la llegada de dos ambulancias más para llevar a los demás afectados. Todos son pacientes policontusos, sin lesiones de gravedad. Actualmente seis heridos ya están en traslado", señaló un bombero durante un reporte en vivo para 24 Horas.

Serenazgo de Lince y efectivos de la Policía Nacional se sumaron al operativo para ordenar la circulación y comenzar con las investigaciones.

Testimonios y causas del accidente

Pasajeros consultados indicaron que el bus no circulaba a gran velocidad ni se encontraba lleno al momento del impacto.

"El carro no venía a mucha velocidad y no había tráfico. La verdad, no sabemos cómo ocurrió. Simplemente fue un golpe, reventó todo y salimos volando de los asientos", relató una de las pasajeras, quien sufrió cortes por los vidrios rotos.

Otro de los ocupantes confirmó que la mayoría sufrió golpes por el violento frenazo que provocó el impacto contra el árbol.

El chofer del bus explicó que el accidente se originó por el desorden de las vallas y conos que delimitan el carril exclusivo del Corredor Azul.

El accidente del bus del Corredor Azul puso en evidencia la necesidad de mayor fiscalización del estado de las vías y elementos de señalización, que al encontrarse en mal orden o ubicación pueden representar un serio riesgo para los conductores y pasajeros.