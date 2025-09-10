Fito Páez explota en pleno concierto en Lima por la fría reacción del público: "Parece un cementerio"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La visita de Fito Páez a Lima era uno de los conciertos más esperados del año, con cientos de fanáticos listos para corear sus clásicos. Sin embargo, el ídolo argentino no se guardó nada y explotó en pleno concierto al sentirse decepcionado por la fría respuesta de los asistentes, quienes no mostraron el entusiasmo que él esperaba.

Fito Páez explota contra público peruano

El 9 de septiembre, Fito Páez llegó a Lima para ofrecer un show único en Costa 21, frente a la Costa Verde, como parte de su gira Páez Tecknicolor. Los fans peruanos esperaban con ansias revivir clásicos inolvidables del músico argentino, como "El amor después del amor" y "11 y 6", y el ambiente parecía prometedor.

#costa21 ♬ sonido original - fullmusicperu @fullmusicperuoficial Fito Páez se vió muy fastidiado en su concierto en Lima, Perú 🇵🇪 👀 Al parecer por la poca respuesta del público y por problemas técnicos como el sonido y la iluminación. #fitopaez

Sin embargo, lo que comenzó como un reencuentro cargado de nostalgia rápidamente se transformó en un momento inesperado por la falta de entusiasmo del público.

Desde los primeros minutos del concierto, Fito Páez percibió una reacción más fría de lo esperado y no dudó en hacerla notar. "Prendé a la gente, por favor", exclamó, intentando despertar la energía de los asistentes.

La tensión fue subiendo cuando agregó con ironía: "A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar".

En varios momentos de la noche, Fito Páez interrumpió su presentación para cuestionar directamente al público limeño. Su crítica más recordada: "Esto parece un cementerio, no una fiesta de rock and roll", provocó murmullos entre los presentes y se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

A pesar de la tensión, el músico no perdió del todo la compostura y continuó ofreciendo sus clásicos, demostrando profesionalismo y compromiso con su show.

Al final del concierto, el artista buscó suavizar la situación con un mensaje conciliador: "Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo".

Fans peruano piden disculpas

Varios usuarios que vieron la publicación no tardaron en disculparse en los comentarios, asegurando que la falta de energía no fue culpa de los asistentes, sino de la organización del espectáculo.

Según explicaron, la disposición de asientos en todo el recinto habría limitado la interacción y dificultado que el público pudiera moverse y vivir el concierto con mayor intensidad.

Al final de la noche, lo que se esperaba como un reencuentro emotivo terminó siendo noticia por el malestar del propio artista. Fito Páez explotó en pleno concierto en Lima por la fría reacción del público y, aunque intentó suavizar la tensión con un mensaje conciliador, quedó claro que la velada no tuvo la efervescencia que él soñaba compartir.