Huaura: Capturan a miembros de 'Los Indeseables del Norte Chico' dedicada a la extorsión y sicariato

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura logró la detención de presuntos miembros de la organización 'Los Indeseables del Norte Chico', dedicada al tráfico de terrenos, extorsión, en la modalidad de cobro de cupos, y sicariato.

Traficaban terrenos

El Ministerio Público logró la detención preliminar judicial por 15 días de los presuntos miembros de 'Los Indeseables del Norte Chico' que, principalmente traficaba terrenos mediante falsificación de documentos.

Según la tesis fiscal, la red operaba desde 2019 y elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados. Asimismo, amenazaban a sindicatos y obreros de construcción civil, así como cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales.

Asimismo, informaron que se ejecutó una orden de allanamiento y descerraje de 20 inmuebles, incluida cinco celdas del establecimiento penitenciario de Huacho. La acción se dio con el fin de incautar celulares, laptops, chips, dispositivos electrónicos y/o armas de fuego que contribuyan a la indagación esclarecer el funcionamiento de la estructura criminal.

La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Luis Salas Ostos con el apoyo de 22 fiscales adjuntos de diversas especialidades y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

Autoridades luchan contra la criminalidad

Recordemos que en un operativo simultáneo, la PNP junto a la Fiscalía lograron realizar un megaoperativo en Lima, Arequipa y Tumbes, lo que permitió la desarticulación de la organización criminal 'Desa II' al capturar a más de 20 presuntos miembros de la banda y su cabecilla. Durante esta acción se allanaron 32 inmuebles, entre los que está un pabellón del penal de Huacho.

Dicha banda estaría implicada en ataques a empresarios, clínicas, comercios y hasta a transportistas. Fue debido a estos actos extorsivos que la organización logró recaudar más de 22 millones de soles y según las investigaciones preliminares, el dinero provenía de empresas fachada que usaban la modalidad del "pitufeo" para desviar los fondos.

La banda proviene de la organización Desa I, cuyas siglas vienen de Delincuentes, Sicarios, Extorsionadores, Antitren, quienes se habrían reagrupado para tomar nuevamente el poder en Lima Norte y se estaban extendiendo hasta Lima Este.

De esta manera, esta mañana la Fiscalía logró el arresto de los miembros de una nueva banda criminal denominada 'Los Indeseables del Norte Chico' en Huaura.