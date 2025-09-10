Luis Arce Córdova: PJ rechazó definitivamente pedido de la Fiscalía para suspenderlo como fiscal supremo

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luis Arce Córdova volvió a salir bien librado de la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue luego que el Poder Judicial declare infundado la apelación presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La titular del Ministerio Público buscaba suspender por 36 meses de su cargo de fiscal supremo; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó definitivamente este pedido que buscaba su alejamiento de la Fiscalía.

Rechazan definitivamente pedido de suspender a Luis Arce Córdova

Uno de los argumentos tomados por el Poder Judicial fue que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Luis Arce Córdova.

Este hecho fue resaltado por la propia Delia Espinoza acusando al parlamento de haberlo blindado a pesar de las pruebas en su contra. Como se sabe, el exfiscal supremo es acusado del presunto enriquecimiento ilícito al haber cumulado un patrimonio de 2.3 millones de soles entre 2009 y 2019 cuando ejercía el cargo por el que pudo ser suspendido y el de juez superior.

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que esta medida es perjudicial para la investigación ya que el acusado podrá tener acceso a información crucial en su caso, así como reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos o al Jurado Nacional de Elecciones.

"Así, el Ministerio Público no está autorizado para ejercitar la acción penal. En consecuencia, si no existe la posibilidad de que se instaure un proceso penal contra el citado investigado aforado, no puede ampararse cualquier medida cautelar promovida, como en el caso resulta ser el pedido de suspensión temporal del ejercicio de cargo", indica parte de la resolución.

Emplaza a la JNJ a reponerlo

A su vez, se ordenó a la Junta Nacional de Justicia, en un plazo de 15 días, para reponerlo en el cargo de fiscal supremos, si es que no existe algún otro impedimento.

"Cúmplase lo ejecutoriado y requiérase a la demandada (Junta Nacional de Justicia) en el plazo de 15 días cumpla conforme a lo ordenado en sentencia (acorde al Art. 27° del Nuevo Código Procesal Constitucional), bajo apercibimiento de multa de 3 URP (Unidad de Referencia Procesal), en caso de incumplimiento", añadió.

De esta manera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial declaró infundado la apelación de la fiscalía para suspender a Luis Arce Córdova del cargo de fiscal supremo.