San Martín de Porres: PNP desarticula banda criminal dedicada al presunto delito de extorsión y sicariato

En San Martín de Porres, agentes de la Policía desarticularon una banda criminal dedicada al presunto delito de extorsión y sicariato. Según el coronel Juan Carlos Montufar, durante el operativo se halló dinamitas y armas de fuego entre las pertenencías de los sujetos detenidos.

PNP desarticula banda criminal

La Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) realizó un megaoperativo de San Martín de Porres y Los Olivos y desarticuló a la peligrosa organización criminal 'Los D.E.S.A.' y capturaron a sus principales cabecillas, sobre todo a Alexis Barrios Martínez alias 'Jhorman'.

Este grupo delictivo, se dedicaba a sembrar el terror en Lima Norte mediante una ola de extorsiones y sicariato que están dirigidos a empresarios de transporte así como a empresarios y comerciantes.

Los agentes policiales rompieron la puerta principal para ingresar a la vivienda en la que hallaron a Barrios Martínez junto a su pareja. Durante la intervención, la PNP incautó una granada de guerra, dos armas de fuego y teléfonos celulares.

Cabe resaltar que este megaoperativo abarcó también otras ciudades del país como Arequipa, Tumbes, Callao y Huacho. Siendo intervenidos un total de 32 inmuebles.

Millones de soles en cuentas bancarias

A esta red criminal las fuerzas del orden le detectaron cuentas bancarias las cuales fueron congeladas con al menos 22 millones de soles que estarían vinculados a transacciones que realizaba la banda criminal.

De acuerdo a información de la Policía este dinero salía del país con rumbo a Venezuela, para posteriormente circular de retorno a distintas ciudades del Perú.

El accionar de 'Los D.E.S.A.' estuvo marcado por hechos de sangre, entre ellos asesinatos y atentados que no solo se suscitaban en la capital sino también se extendían a otras ciudades, lo que se presentaba como una ola delictiva de gran impacto en la población.

Cabe resaltar que, durante este operativo, los agentes de la PNP registraron dos vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas de la organización. Asimismo, fueron intervenidas varias personas quienes fueron detenidas. Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, detalló que son un total de 24 personas las que están detenidas.

