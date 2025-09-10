Roxana Molina no tienes planes de oficializar a Gerardo Pe: "Tengo que cuidar mi ganado"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/09/2025
Roxana Molina se ha mostrado abierta sobre su vida amorosa y esta vez no dudó en hablar de su relación con Gerardo Pe. Aunque asegura que ambos están disfrutando cada momento juntos y compartiendo risas, la comediante dejó claro que no tiene planes de oficializar el romance porque quiere cuidar a su "ganado".
Roxana no piensa oficializar a Gerardo Pe
En una reciente entrevista, Roxana Molina reveló que su relación con Gerardo Pe está en un momento de felicidad compartida.
"Estamos disfrutando el momento, pasándola bien y tranquilos. Lo quiero muchísimo. A él le gana y comenta (sobre sus sentimientos), pero ya le he dicho que tengo que cuidar mi 'ganado' y él se mata de la risa", comentó entre risas.
Cuando los periodistas le preguntaron si pensaba oficializar su relación, la conductora de Doble Sentido expresó: "No, pero en cualquier momento puedo subir una foto con él, puede ser que sea porque sí (regresaron) o porque no".
Derrota de Roxana en el Celebrity Combat
Pero Roxana Molina no solo está ocupada con su vida amorosa, también enfrenta nuevos retos profesionales. En junio de este año, la comediante debutó como boxeadora amateur en Celebrity Combat, el espectáculo que enfrenta a celebridades en combates de boxeo no profesional.
En su primer combate, la conductora de Doble Sentido se midió con la argentina Milagros Ranieri en tres intensos asaltos. A pesar de su esfuerzo y valentía, el resultado no fue favorable.
La pelea terminó con una decisión dividida: dos jueces a favor de Milagros Ranieri y uno a favor de Roxana Molina, en un duelo que mantuvo a todos al borde del asiento.
Tras la contienda, Roxana Molina abandonó el ring con rapidez, mientras que Milagros Ranieri agradeció a quienes la apoyaron en su preparación.
Roxana regresa con 'Cachudas, pero conchudas'
Roxana Molina aprovechó para anunciar la nueva temporada de 'Cachudas, pero conchudas', que se realizará todos los miércoles en el Centro de Convenciones Bianca.
La comediante promete sorpresas, risas y situaciones que reflejan su característico humor ácido y desenfadado, dejando claro que su energía y creatividad siguen intactas.
Aunque Roxana Molina reconoce la felicidad que comparte con Gerardo Pe y disfruta cada momento a su lado, insiste en que no tiene planes de oficializar la relación. Por ahora, la conductora de Doble Sentido prefiere mantener las cosas discretas y vivir el presente a su manera, cuidando su "ganado" como ella misma lo describe.