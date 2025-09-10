Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 17 de septiembre en el litoral peruano

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 42-25 de la DHN, de fecha 9 de septiembre del 2025, este fenómeno estará presente del jueves 11 al miércoles 17 de septiembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Pronóstico de oleajes.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad persistirá hasta el miércoles 10 de septiembre. Posteriormente, arribará oleaje ligero desde la tarde del viernes 12, incrementando a moderado desde la madrugada del domingo 14, con intermitencia a fuerte en la noche del mismo día hasta la mañana del lunes 15 de septiembre.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta Chancay), el oleaje de ligera intensidad se registrará hasta el miércoles 10. Luego, arribará oleaje ligero a partir de la tarde del viernes 12, creciendo a moderado desde la mañana del domingo 14, con intermitencia a fuerte en la noche del mismo día hasta la madrugada del lunes 15 del presente mes.

Con referente al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, continuará el oleaje de ligera intensidad, incrementando a moderado desde la tarde del sábado 13 de septiembre, con intermitencia a fuerte en la mañana del domingo 14 hasta la tarde del lunes 15 de septiembre.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje de ligera intensidad estará hasta el miércoles 10. Posteriormente, arribará oleaje ligero del suroeste a partir de la mañana del viernes 12, subiendo a moderado desde la noche del sábado 13, con intermitencia a fuerte en la tarde del domingo 14 hasta la tarde del lunes 15 de septiembre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Así como, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos.