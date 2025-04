Contraloría identifica 729 cámaras de vigilancia y 537 vehículos inoperativos en municipios de Lima y Callao

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un operativo de control preventivo de seguridad ciudadana realizado entre el 24 y el 28 de marzo de 2025, la Contraloría General detectó que 729 cámaras de videovigilancia y 537 vehículos no están operativos en 27 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y el Callao.

Gran número de cámaras inoperativas en Lima y Callao

El objetivo fue verificar si los gobiernos locales cuentan con los recursos necesarios para brindar un buen servicio de seguridad.

De las 6,641 cámaras instaladas, el 10.9% (729) no funciona, lo que limita el monitoreo constante de las calles y reduce la capacidad de prevenir o controlar delitos. Entre los distritos con más cámaras inoperativas destacan Ancón (73%), Comas (40.8%), Los Olivos (26.7%) y Santa Anita (23%) en Lima, y Carmen de la Legua (35%) y Ventanilla (28.5%) en el Callao.

Además, 253 cámaras de seis distritos no graban con la calidad adecuada, y 1,655 cámaras de once distritos no almacenan grabaciones por el mínimo requerido de 45 días. Los problemas son más graves en distritos como Villa El Salvador, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y Ventanilla. También se identificó que las municipalidades de Mi Perú y Lurigancho no han instalado cámaras en zonas con alta criminalidad.

Otro problema detectado es el mantenimiento. El 23% de los municipios no hizo mantenimiento correctivo, el 19% no realizó mantenimiento preventivo, y el 15% no dio ningún tipo de mantenimiento en el último año. Además, el 42% no tiene un plan de mantenimiento para sus cámaras, lo que compromete su funcionamiento y, con ello, la seguridad ciudadana.

Vehículos inoperativos en plena crisis de inseguridad

Por otro lado, el informe evidenció serias deficiencias en la operatividad de los vehículos destinados al patrullaje municipal: 537 unidades están fuera de servicio, y otras 250, aunque en condiciones funcionales, permanecen sin uso debido a la escasez de personal o combustible.

Del total de vehículos inoperativos, 233 son motocicletas, 126 bicicletas, 120 camionetas y 41 automóviles. San Juan de Lurigancho encabeza la lista de distritos con más motocicletas inutilizadas (50), seguido por Ate (42) y San Isidro (27).

En el caso de las camionetas, Ate reporta 24 unidades inactivas, Villa El Salvador (20) y San Martín de Porres (13). San Isidro, por su parte, concentra la mayor cantidad de autos fuera de servicio, con 12 vehículos paralizados.

Respecto a los vehículos que están operativos pero no se utilizan, se identificaron 150 motocicletas, 42 camionetas, 12 autos y 46 bicicletas en esta situación.

