Convocatoria laboral para personas con discapacidad este miércoles 27 de mayo: ¿A qué hora y dónde?

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una maratón del empleo dirigida exclusivamente a personas con discapacidad. El encuentro, que se realiza en el marco del Mes del Trabajo, pondrá a disposición del público asistente más de 300 ofertas laborales formales en el sector privado.

Convocatoria laboral para personas con discapacidad: ¿Cuándo y dónde?

Con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en el mercado nacional, el MTPE ha anunciado que desarrollará una maratón laboral el próximo miércoles 27 de mayo.

La convocatoria iniciará a las 9:00 a. m. y se desarrollará en la sede del Centro de Empleo del MTPE, situada en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María.

En este espacio, los postulantes podrán interactuar con representantes de recursos humanos de más de 30 empresas privadas que buscan incorporar activamente nuevo talento a sus respectivos equipos de trabajo.

Además de las vacantes disponibles, esta maratón laboral ofrecerá una serie de servicios gratuitos diseñados para fortalecer el perfil profesional de los asistentes como tips para elaborar currículums, charlas de orientación y pautas para afrontar entrevistas de trabajo.

Asimismo, en el encuentro se facilitará la emisión inmediata del Certificado Único Laboral (CUL), documento oficial necesario para postular a cualquier puesto de confianza en el país.

Entre las vacantes disponibles que se ofrecerán se encuentran puestos para técnico(a) en enfermería, técnico(a) en farmacia, auxiliar de almacén, ejecutivo(a) de ventas, representante de televentas y representante de atención al cliente.

MTPE promueve inclusión de personas con discapacidad

Según el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, el principal objetivo de esta actividad es "generar oportunidades reales de inserción laboral formal para las personas con discapacidad y contribuir a mejorar su calidad de vida", destacando el aporte de este grupo poblacional para el desarrollo del país.

El titular del MTPE exhortó al empresariado a sostener políticas de contratación inclusiva, dado que "las personas con discapacidad son responsables, comprometidas y altamente capacitadas", e incentivó a las compañías peruanas a mantener prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

Si eres una persona con discapacidad y vives en Lima, te recomendamos asistir a la convocatoria laboral que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrollará este miércoles 27 de junio para así conocer más oportunidades.