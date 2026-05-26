Corte de LUZ en Lima y Callao el 27 de mayo: Distritos afectados y horarios de suspensión

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin energía eléctrica? Corte de luz el 27 de mayo sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afetados con la suspensión del servicio y en qué horarios, según Pluz Energía Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: Motivo de suspensión

Pluz Energía Perú precisó que el nuevo corte de luz programado para el miércoles 27 de mayo se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo para garantizar un óptimo suministro a futuro en diversos sectores de la capital. En ese marco, la empresa precisó que, a diferencia de un apagón imprevisto, este corte de energía eléctrica se realiza de manera focalizada y escalonada.

¿Qué significa? Pues bien, según indicó en su comunicado, la restricción no afectará a distritos en su totalidad, sino a calles, avenidas, urbanizaciones o manzanas específicas en horarios previamente determinados. Por ello, instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad en sus hogares en la fecha señalada.

Distritos afectados por corte de luz el 27 de mayo

Entre los distritos que se quedarán sin luz por el corte el 27 de mayo, se encuentran los siguientes, que también puedes verificar en este ENLACE:

En Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Urb. Túpac Amaru Jr. Arhua cdras. 1, 2, 3, Av. Condorcanqui cdra. 11, Av. Huaytapampa cdras. 4, 5, 6, calle 33 cdra. 1, calle 24 cdra 1, calle 34 cdra. 1, calle 26 cdra 1, calle 28 cdra. 1, calle 29 cdra. 1, calle 30 de Marzo cdra. 1, calle 31 de Mayo Mz. D, calle 32 cdra. 1, calle 33 cdra. 1, calle Buena Fe Mz. F, calle Cajabamba cdra. 3, A.H. El Paraíso de Belén Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M11, N, O, P, Q, S11, W10, Z10, A.H. Corazón de Jesús Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I11, K11, L11, M11, O11, P15, Q11, R15, V10, W10, X10, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Casuarinas de Nueva Vida Amp. II etapa Mz. 18, 19, 20, 21, A.H. Proyecto Int. Nuevo Milenio sector Los Jardines Mz. A, B, C, D, E, A.H. Amp. Juan Pablo II Mz. A2, M1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X, X1, A.H. Nueva Vida Mz. I, J, K, L, M, N.

En Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en calle S/N cdras. 2, 5, 6, calle Jorge Chávez cdra. 1, Av. 2 de Mayo cdra. 6, calle José Carlos Mariátegui cdra. 2, edificio Vista Mar.

Sin luz en Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Av. 28 de Julio cdra. 11, Av. Mariano Cornejo cdras. 11, 12, parque Florida cdra. 1, Av. San Martín cdras. 1, 2, 3, calle J.J. Pasos cdra. 7, Plaza de la Bandera cdras. 1, 2, calle Víctor Pantoja cdras. 2, 3, calle Zaragoza cdra. 1, calle Granda cdra. 1, Jr. Triana cdra. 2, parque Dorregaray 19 pasaje Grau cdra. 1.

Sin servicio en San Martín de Porres y el Rímac

Corte de luz el 27 de mayo.

Si quieres evitar contratiempos en tus actividades diarias, el teletrabajo o las clases virtuales, revisa qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 27 de mayo, según Pluz Energía Perú.