Indignación en SMP: Ciudadano extranjero fue linchado por vecinos luego de agredir a menor de solo 5 años

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho ocurrió en una de las calles de San Martín de Porres donde se registró la cobarde agresión a una niña de solo 5 años a manos de un ciudadano venezolano. Lamentablemente, el sujeto no tuvo reparos al momento de cruzarse a la menor, quien se encontraba con sus padres, propinándole una patada en la cabeza al punto de hacerla caer al suelo.

Extranjero agredió cobardemente a niña de 5 años

Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el sector conocido como Los Jardines de Naranjal, al límite con Los Olivos, se pudo captar este lamentable hecho que ha causado gran indignación en este distrito de Lima Norte.

Las imágenes muestran a este sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Víctor Bravo Pérez de solo 20 años, caminando por los exteriores Santo Domingo, El Predicador presuntamente bajo efectos de algún estupefaciente. En su recorrido no dudaba en molestar e incomodar a los transeúntes a los que se cruzaba.

Sin embargo, lo peor llegó cuando dos jóvenes padres y una niña de solo 5 años pasaron por su camino. En ese momento, el sujeto no tuvo reparos en aplicarle una patada en la cabeza al punto de tumbarla contra el pavimento. Por si esto fuera poco, el agresor confrontó al papá quien intentó reaccionar tras este lamentable incidente.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Indignación en San Martín de Porres. Un sujeto agredió brutalmente a un menor de apenas 5 años mientras ella se encontraba con sus padres. Vecinos de la zona reaccionaron de inmediato y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. El hombre fue... pic.twitter.com/KlOgjBauU9 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

Luego de ello, continuó su recorrido agrediendo a otros vecinos lo cual también fue captado por las cámaras de la zona. Como era de esperarse, los residentes tomaron justicia por sus propias manos propinándole una golpiza y linchándolo. Además, lo maniataron e hicieron el llamado correspondiente a la Policía Nacional del Perú.

Evaluarán situación migratoria

El venezolano fue llevado a la Comisaría Sol de Oro para cumplir con las diligencias de rigor. De acuerdo al archivo policial, esta sujeto contaría con antecedentes lo que agravan la situación. Además, las autoridades evaluarán su situación migratoria pensando en una posible expulsión.

"El sujeto se encuentra detenido por delito contra la salud pública, agresiones físicas y lesiones. El sujeto es Víctor Manuel Bravo Pérez, de 20 años. Este sujeto es de nacionalidad venezolana, que en estos momentos estamos solicitándole información a fin de ver la calidad migratoria que tiene hacia nuestro país. Es el que ha cometido diferentes agresiones", contó el general PNP, Castillo Vargas.

En resumen, un sujeto de nacionalidad venezolana agredió salvajemente a una niña de solo 5 años en San Martín de Porres.