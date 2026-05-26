Cercado de Lima: miniván con pilotos volcó tras ser impactada por otro auto cuando iba al aeropuerto

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron la madrugada de este martes en el Cercado de Lima luego de que una miniván de placa CNK-576, perteneciente al hotel Sheraton y destinada al traslado de personal aeroportuario, terminara completamente volcada tras un fuerte choque ocurrido en plena vía.

De acuerdo con información preliminar, la unidad se dirigía hacia el aeropuerto Jorge Chávez cuando fue impactada violentamente por otro vehículo en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte con jirón Cepita. El golpe fue tan fuerte que la miniván terminó de costado, obligando a los ocupantes a salir rápidamente mientras llegaban las unidades de emergencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes brindaron atención inmediata a los seis pasajeros heridos y coordinaron su traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Bomberos confirmaron traslado de los heridos

El capitán a cargo de la emergencia, Gustavo Alzamora, detalló que, al llegar a la zona, encontraron la unidad siniestrada y recibieron información de la Policía sobre el vehículo responsable, cuyo conductor ya había escapado.

"Al momento de llegar a sus unidades, hemos encontrado un vehículo de transporte personal que trabaja en el aeropuerto. La policía indica que ha encontrado una placa del vehículo que lo ha impactado, pero se ha dado la fuga. Y hay seis personas heridas que han sido trasladadas a la Clínica Internacional", indicó.

Accidente en el Cercado de Lima

Asimismo, precisó que para atender la emergencia fue necesario desplegar varias unidades especializadas y ambulancias para auxiliar a los ocupantes.

"Ha habido dos unidades y dos ambulancias. Dos unidades, una de rescate, una contra incendios y dos ambulancias", precisó Gustavo Alzamora, capitán del Cuerpo General de Bomberos

Cámaras de seguridad serían clave en la investigación

Tras el accidente, la Policía Nacional inició las diligencias para identificar y ubicar al conductor que provocó el choque y luego abandonó la escena. Una de las principales pistas sería la placa que cayó al suelo producto del impacto, además de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El propio representante de los bomberos destacó que existen registros audiovisuales que podrían ser determinantes para esclarecer el caso.

"Afortunadamente hay cámaras en este lugar. Sí, ya la policía se encargará de esa parte", señaló.

La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de la unidad siniestrada, siendo liberada posteriormente.

Aunque el accidente no dejó víctimas mortales, el caso vuelve a poner en evidencia el peligro de la imprudencia al volante y la gravedad de abandonar una escena tras provocar un siniestro. Ahora, las investigaciones buscarán determinar responsabilidades, mientras los seis pilotos heridos continúan bajo evaluación médica.