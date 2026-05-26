Precio del dólar HOY, 26 de mayo: a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del sol peruano frente al dólar comienza a apreciarse después de verse seriamente afectado por la incertidumbre política y electoral. Si necesitas realizar transacciones entre dichas divisas, en esta nota te contamos el tipo de cambio del dólar (compra y venta) en el mercado bancario para hoy, martes 26 de mayo.

Dólar HOY: Conoce el precio SUNAT

El valor del dólar en el Perú comienza a presentar una tendencia a la baja a medida que se acerca el tramo final de la segunda vuelta electoral, en donde se desarrollan los debates de los equipos técnicos y los candidatos presidenciales.

Con la exposición de las propuestas políticas y la formación de alianzas, los ciudadanos que realizan transacciones en la divisa estadounidense comienzan a disipar sus dudas y temores sobre el futuro económico del país en los próximos 5 años.

Ya seas una persona que percibe su salario en dólares o si tienes créditos hipotecarios en dicha moneda, conocer el comportamiento de la moneda del mundo te permitirá tomar decisiones más informadas y ahorrarse unos soles en el bolsillo.

Con ese motivo, te recomendamos revisar a diario el precio del dólar según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad estatal que publica su valor con fines tributarios y aduaneros.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo para el martes 26?

Conocer el valor del dólar paralelo te permite contar con un indicador alternativo, el cual suele presentarse como una opción más competitiva y flexible que la que ofrecen los bancos.

Al ser un mercado que responde directamente a la oferta y demanda inmediata, puede resultar muy útil para quienes buscan realizar operaciones de cambio de manera rápida. No obstante, es vital comparar siempre este valor con la tasa oficial y optar por casas de cambio que ofrezcan garantías.

Sobre la divisa estadounidense, el portal cuantoestaeldolar.pe indica que su cotización para la compra y venta hoy es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.430

En conclusión, el precio del dólar registra una tendencia a la baja mientras se acerca las Elecciones Generales 2026. Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía monitorear las cotizaciones oficiales de la SUNAT y las referencias del mercado paralelo para gestionar sus finanzas con mayor seguridad.