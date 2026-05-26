Corte de AGUA en Lima el 27 de mayo: Estos distritos se verán afectados, según Sedapal

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirma nuevo corte de agua programado para el 27 de mayo y revela qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios para que los usuarios tomen sus precauciones ante la medida. ¿Tu zona se quedará sin el recurso?

Corte de agua el 27 de mayo: ¿Por qué será la suspensión?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal detalló que la nueva interrupción programada del suministro de agua para el miércoles 27 de mayo será de forma focalizada en diversos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo, esenciales para la optimización del suministro.

La empresa estatal también precisó que la suspensión será de forma temporal y entre las acciones a ejecutar en determinados sectores serán labores de limpieza de reservorios y empalmes de tuberías para garantizar la pureza del recurso y optimizar la presión hídrica en las conexiones domiciliarias.

Ante la restricción del servicio, Sedapal insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como almacenar con anticipación el agua para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares. Asimismo, indicó que en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Distritos afectados por el corte de agua: Zonas y horarios

A continuación, te detallamos los horarios específicos establecidos por Sedapal y las zonas que se verán afectadas con el corte programado para el miércoles, que también puedes verificar en el siguiente LINK:

Sin agua en Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Laderas de Chillón 2da explanada, A.H. Laderas de Chillón 3ra explanada, A.H. 3ra explanada Mz. Y lote 1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A lote 3, Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillón, Asociación Laderas de Chillón, Asociación Pecuaria Valle Sagrado, Asociación Villa Elvira, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada. A.H. Señor de los Milagros, Asoc. Prop. Villa Margarita I y II etapa, Asoc. Fundo Flores.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna, A.H. Violeta Correa de Belaúnde, A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B.

La empresa estatal también precisó que el corte de agua afectará desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. a estos sectores del distrito de Lurigancho que se precisan en la siguiente imagen:

Zonas sin agua el 27 de mayo, en Lurigancho.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en P.J. Inca Pachacútec sector Mariano Melgar, P.J. Inca Pachacútec sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín, Urb. Jardín 2da y 3ra zona, A.H. INca Pachacútec, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. 28 de Julio - sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín 2da zona-Ampliación Comité 26, P.J. Tablada de Lurín, A.H. 1 de Octubre. Cuadrante: Av. Prolongación Villa María, Av. Pachacútec, Av. Unión, Av. Andrés Avelino Cáceres, jirón 4 de Diciembre.

Sedapal anunció que el corte de agua el 27 de mayo en distritos de Lima no se darán de manera generalizada en toda la capital, sino de forma escalonada en urbanizaciones. Toma tus precauciones.