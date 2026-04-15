Sicario confeso que baleó a una mujer en Jesús María delata a sus cómplices: "La querían silenciar"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El caso del intento de asesinato contra una mujer en la puerta de un condominio en Jesús María adquiere nuevos detalles con la reconstrucción del crimen y el testimonio del sicario que perpetró el ataque. El detenido, identificado como Christian Mauricio Pizarro Cabrera, delató a sus cómplices y reveló el mensaje que le transmitieron para cumplir con el crimen.

Dos nuevos implicados en el caso

El sicario confeso, también conocido como alias 'Bolao', se acogió a la confesión sincera y contó al Ministerio Público que sus cómplices fueron dos sujetos con los alias 'El Negro y 'El Abogado'. El primero fue la persona que lo contactó y el segundo quien financiaba la comisión del delito.

"Textualmente me dijo que la querían silenciar o algo tenía ella, que eran terrenos o una propiedad y que un abogado estaba invirtiendo en eso. Me dijo que iba a ganarme S/2000", reveló el sicario.

Custodiado por la Policía, 'Bolao' volvió a las afueras del condominio de Jesús María en donde quiso acabar con su víctima y reconstruyó paso a paso el intento de homicidio. Según la manifestación policial obtenida por la unidad de investigación de América Noticias, el delincuente aseveró que el crimen estaría motivado por un problema de terrenos.

"Eso fue un día antes y conversando de cuánto me iba a dar, dónde estaba y me enseñó las fotos. Yo no quise ahondar más porque no me interesa, pero me comentó el problema de la señora con unos terrenos y que el abogado estaba invirtiendo en eso", dijo.

#EdiciónCentral

Nuestra Unidad de Investigación revela que Cristian C. P., involucrado en el grave suceso contra una mujer en un condominio, confesó y delató a alias "Negro" y a "El Abogado" como los responsables. El hecho habría sido motivado por una disputa de propiedades.... pic.twitter.com/JfeKcqZCMe — América Noticias (@noticiAmerica) April 15, 2026

"Fallé el tiro a propósito"

En su reciente confesión, alias 'Bolao' también aseguró que no acabó con la vida de su víctima en el momento debido a una equivocación, sino por "remordimiento". "Me entró una controversia en mi pensar", señaló.

"Me acerqué a la agraviada y disparé con el arma de fuego. En realidad no apunté solo disparé nada más y cuando ella ingresa al edificio la tenía allí, pero fallé el tiro a propósito, de allí me retiré", dijo.

Tras rastrillar su arma, el sicario contó que abandonó su bicicleta, casaca y el arma de fuego en dos camiones abandonados en el distrito vecino de Breña. Sin embargo, a pesar de su huida, las cámara de la zona registraron su rostro y permitieron su posterior captura.

En conclusión, el sicario que confesó haber disparado a una mujer en un condominio de Jesús María delató a sus cómplices 'alias Negro' y 'alias el abogado'.