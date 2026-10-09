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Cronograma oficial de suspensión

Corte de LUZ el 10 y 11 de octubre: verifica qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados

Anuncian nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao para el 10 y 11 de octubre. Consulta cuáles serán las zonas exactas donde se ejecutará la interrupción, según Pluz Perú.

Cronograma de corte de luz en Lima y el Callao.
Cronograma de corte de luz en Lima y el Callao. (Composición Exitosa)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/10/2026

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Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz programado para este fin de semana. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal el sábado 10 y domingo 11 de octubre.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

Si tenías pensado hacer uso de algún electrodoméstico este fin de semana, deberías verificar primero si tu hogar o negocio se verá afectado por el corte de luz programado por la empresa Pluz Perú. A través de su página web, la institución indicó que habrá suspensión temporal del servicio en algunos distritos de la capital y del primer puerto del Perú, por lo que aconseja revisar el cronograma.

Según lo revelado en su comunicado, el corte de luz se realizará el 10 y 11 de octubre, pero no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos. 

La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de la red eléctrica. Se aconseja tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Corte de luz el 10 de octubre: ¿en qué distritos de Lima y Callao?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 10 de octubre:

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Áreas afectadas en Independencia / San Martín de Porres

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Ollantaytambo cdras. 7, 8, 9, jr. Ayar Cachi cdra. 1, jr. Baños del Inca cdras. 3, 4, jr. Ayar Uchu cdra. 1, jr. Manco Segundo cdras. 1, 2, calle Las Chulpas cdra. 1.
  • Desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00 en av. Antonio José de Sucre cdras. 3, 4, 5, av. Gral. Clement cdras. 8, 9, av. José Leguía y Meléndez cdra. 8.

Sectores de Ventanilla sin luz el 10 de octubre

  • Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en A. H. Los Jardines del Mirador mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, A. H. 12 de Diciembre mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, A. H. José Olaya Balandra mzs. B1, C2, E2, J, K, K1, L1, V1, W1, X1, A. H. Las Brisas parcela C Pachacútec mzs. A, C, D, E, F, A. H. Ecológico Piloto Santa Rosa mzs. I, J, K, L.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz el 11 de octubre

Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el domingo 11 de octubre Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones:

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En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en av. Próceres 649 mz. N-1 Lt. 7 urb. Campoy I etapa.

En ese sentido, ante el anuncio del corte de luz en determinados distritos de Lima y el Callao, Pluz Perú aconseja a sus usuarios a tomar medidas previsionales el 10 y 11 de octubre.

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