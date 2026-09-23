Corte de AGUA en Lima el 24 de septiembre: distritos afectados y hora de reposición del servicio

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de agua programado para el jueves 24 de septiembre. Conoce el cronograma de Sedapal donde se detallan qué distritos de Lima se verán afectados con la medida y en qué horarios será la reposición del servicio.

Sedapal anuncia corte de agua en distritos de Lima

Los vecinos de Lima y Callao deben mantenerse atentos al cronograma de interrupciones programadas del servicio de agua potable para el jueves 24 de septiembre. Sedapal reveló en su último reporte, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el corte temporal responde a trabajos de mantenimiento que se ejecutarán en distintos sectores de la capital para optimizar la infraestructura de distribución.

En ese marco, la empresa instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

¿En qué distritos no habrá agua el jueves? Esto se sabe

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 24 de septiembre:

En Santa Anita

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Cooperativa Viñas de San Francisco, urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, urb. Productores, urb. El Asesor I y II, A. H. 29 de Enero.

En Villa María del Triunfo

Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en área comprendida por av. César Tello, jr. Túpac Amaru, av. José Carlos Mariátegui, área Progreso, jr. El Carmen, jr. Víctor Fajardo, jr. Pedro Valle Medina, jr. Pedro Tejada y jr. San Pedro.

Corte de agua en Villa El Salvador

Áreas afectadas por el corte de agua en VES.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Los Olivos, A. H. San Martín, A. H. San Martín de Porres, APV COVTCSE, APV Santa Elisa, asoc. Alameda de Villa Sol, asoc. Alameda del Naranjal, Coop. Santa Elisa, urb. Los Naranjos, urb. Parque El Naranjal II etapa, urb. Santa Elisa I y II etapa.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. Arequipa, av. Angamos Oeste. Calle García Calderón, calle General Borgoño, calle Independencia.

En La Molina

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en conjunto residencial La Alameda I, urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, mzs. P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1 y L1.

De esta manera, Sedapal dio a conocer el cronograma del corte de agua programado para el 24 de septiembre para que los usuarios sepan con precisión si su distrito será afectado y hasta qué hora está prevista la reposición del servicio.