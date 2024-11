Corte de agua HOY jueves 21 de noviembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este martes 18 de noviembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Lurigancho, Puente Piedra deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este martes.

Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb El Mirasol de Huampaní 5ta etapa. Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa Calle 11 hasta la calle 14 12:00 a.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio

Puente Piedra

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. de Viv. Pasaje San Miguel; Asoc. de Viv. Pasaje San Miguel- El Porvenir; Asoc. de Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa; Asoc. de Viv. Señor de la Soledad; Asoc. de Viv. Villa Cruz; Asoc. de Viv. Viñas de Nacer; Asoc. de Viv. Viñas del Norte I etapa; Asoc. El Gramadal; Asoc. La Victoria de Copacabana; Asoc. Magisterial de Viv. Horacio Zeballos Gámez; Asoc. Prog. de Viv. La Alameda de Copacabana; Asoc. Santa Fe de Copacabana 2da etapa; Asoc. Santa Juana de Copacabana; C.P.R. Las Higueras; Coop. Copacabana; P.V. Residencial San Felipe de Copacabana. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 417. APV Casablanca; A.H. 9 de Febrero ampliación; A.H. Integración, Solidaridad y Progreso sectores Los Frutales y San Juan de Casablanca; Agr. Las Casuarinas de Casablanca; Agr. Los Andes; Agr. Los Claveles; Agr. Nuevo Progreso; Agr. Los Girasoles; Agr. El Bosque Mariátegui; A.H. Jesús de Nazareth sector Sol de los Andes; A.H. Jesús de Nazareth sector 9 de Setiembre; A.F. Nuevo Amanecer; A.H. Jesús de Nazareth; A.H. El Mirador Fase Il ampliación; Agr. II Etapa del A.H. Jesús de Nazareth ampliación; A.H. El Mirador Alto Caribe etapa III ampliación y A.H. Peruanos Unidos sector B María Jesús Espinoza. 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Limpieza de reservorio

Pachacámac

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 430. A.H. Portada de Manchay II Ampl. Sector San Pablo Mirador, A.H. Portada de Manchay III, Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Chorrillos

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Parte del sector 87 Y 89. A.H. San Juan de La Libertad. Cuadrante afectado: A.H. Mateo Pumacahua; A.H. San Juan de La Libertad; A.H. Túpac Amaru de Villa; P.J. 3 de octubre; P.J. San Juan de La Libertad Comité 11; P.J. San Juan de La Libertad Comité 17; A.H. San Juan de La Libertad Ampl. 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Miraflores

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 88 R América, A.H. Los Ángeles de San Juan I, II, Et. A.H. Los Arbolitos, A.H. Batanero, Néstor, A.H. Las Dunas, A.H. Las Flores de Villa, A.H. Inti, EL, A.H. Jardines 1ra Et. A.H. Los Jardines de San Juan, A.H. Los Laureles, A.H. Vista Alegre, Asoc. Alipio Ponce, Asoc. Santos, Mariano, Coop. Viv. América, Coop. Viv. Umamarca Panamericana Sur. 10:23 p.m. (miércoles) a 5:00 a.m. (jueves) Baja presión en las redes

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal programó un corte de agua para hoy en varios distritos de Lima. Se recomienda tomar sus precauciones.