Corte de agua HOY jueves 22 de agosto: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

22/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este jueves 22 de agosto.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Cómo ver el corte de agua en Lima?

Para poder saber en qué horarios y qué distritos serán afectados por el corte de agua en Lima, podrás averiguarlo a través de la página web oficial de Sedapal. Al ingresar a este LINK, deberás de ingresar tu número de suministro y se informará si el servicio estará suspendido en tu zona.

Página web de Sedapal.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Villa María del Triunfo, La Victoria, Ate y Chorrillos deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

Chorrillos

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión C.H. Cimp Jace, C.H. Villa Militar, Urb. Chorrillos Cercado - Jr. Pedro Solari, Av. Chorrillos, Av. Alejandro Iglesias, Av. Escuela Militar 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería Urb. Paseo de la República, Urb. Matellini - Av. Paseo de la República, Av. Gaviotas, Av. Guardia Peruana, Av. Ariosto Matellini 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cr-p2 r-p3 r-p4 r-p5 Asoc, Villa del Periodismo, Asoc Villa La Campiña, Asoc Terrazas del Pueblo, Cr-p3 r-p3 r-p4 Aso la Roncadora, Coop Las Lomas de Palao Asoc Sol y Campo Junta Vecinal Villa Hermosa Asoc Brisas del Centro Coop Arte y Cultura, Asoc Centro P Santa Clara, Asoc. Centro p, 1 de enero Junta Vecinal 6 de noviembre, Asoc Las Violetas r-p1 r-p2 r-p5 r-p01 r-p02, Asoc Las Viñas, Asoc. El Golf, Asoc. San Antonio, Asoc. Valle del Mantaro, Coop Ramiri Priale, Asoc 26 de mayo, Prog de Viv Andres Avelino Caceres Asoc Corazon de Jesus Asoc Segundo Mercado Lopez A.H Los Jardines Asoc Hijos de Collanac, Asoc Señor Huayllay 1:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio Urbanización-Ah Cerro Cruz De Santa Elena 1Ra Etapa; Urbanización-Ah Cerro Cruz De Santa Elena 2Da Etapa: Urbanización-Ah Nueva Luz, La: Urbanización-Apv San Remo De Santa Clara: Urbanización Apv Sol De Santa Clara: Urbanización-Asoc Agosto, 30 De; Urbanización-Asoc Brisas De Santa Clara, Las; Urbanización Asoc Brisas, Las;

Urbanización Asoc Diciembre, 6 De; Urbanización-Asoc Estancia De Santa Clara, La; Urbanización-Asoc Flores, Las;

Urbanización Asoc Geranios De Sant A Clara, Los; Urbanización-Asoc Jardines De Ate, Los; Urbanización-Asoc Las Flores De Santa Clara: Urbanización-Asoc Niño Jesús De Santa Clara 1Ra Et: Urbanización Asoc Niño Jesús De Santa Clara 2Da Etapa: Urbanización-Asoc Niño Jesús De Santa Clara 3Ra Et; Urbanización-Asoc Puntilla, La; Urbanización-Asoc Santa María; Urbanización-Asoc Santa Rosa De Huamanga: Urbanización-Asoc Villa Francia De Santa Clara: Urbanización-C.R Angamos; Urbanización-Coop Demsa; Urbanización-Coop Huaychao; Urbanización-Coop Santa Elena Ltda: Urbanización-H.U Del Pilar; Urbanización-Urb Cedros De Santa Clara, Los; Urbanización-Urb Centro Poblado Santa Clara; Urbanización-Urb San Alfonso De Santa Clara; Urbanización-Urb Santa Clara 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

La Victoria

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. La Ceramica - CA. Sebastián Barranca/ Jr. Andahuaylas/ CA. Francia/ Av. Paseo de la República 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Empalme de tubería

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urbanización - P. j. Poeta José Galvez 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

De esta manera, se dio a conocer qué distritos serán afectados por el corte de agua dispuesto por Sedapal para este jueves 22 de agosto. Se recomienda tomar sus precauciones.