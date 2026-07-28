Corte de agua HOY en Lima en Fiestas Patrias: ¿Qué distritos se verán afectados este martes 28 de julio?

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que tiene programado un nuevo corte de agua que afectará diversos distritos de Lima hoy, 28 de julio. Conoce qué zonas se quedarán sin servicio temporal en Fiestas Patrias.

Motivo del corte de agua este 28 de julio

En pleno feriado por Fiestas Patrias, miles de vecinos de Lima deberán tomar previsiones debido al corte programado del servicio de agua potable anunciado por Sedapal. De acuerdo a la empresa, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoramiento de la red de distribución.

El objetivo de esas acciones técnicas es garantizar un servicio más eficiente y seguro a sus usuarios. Ante el anuncio de la suspensión temporal, Sedapal recuerda que esta medida será ejecutada en distintos distritos de la capital y en un determinado horario dependiendo del tipo de intervención este 28 de julio.

Aconsjea almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure el corte de agua y revisar el cronograma oficial para identificar qué zonas se verán afectadas.

Distritos de Lima afectados por corte de agua hoy

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este martes 28 de julio:

En Breña

Desde las 2:57 a.m. hasta las 10:57 a.m. en Urb. Chacra Colorada. Afecta a los sectores 14 - 31B- 36 - 32 - 34 - 33 - 42 - 43.

Desde las 3:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en sectores 14 - 31B.

Sin agua en Lima Cercado

Desde las 3:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.: Afecta sectores 42, 36, 32, 34, 33, 43.

En Callao

Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en sectores 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110.

En Pachacámac

Desde las 8:10 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Sector Virgen del Carmen. Cuadrante: Av. Manchay, Av. Malásquez, Av. Unión, Av. Santa Rosa, Av. Miguel Grau. Asimismo, habrá corte de agua en estos sectores del distrito.

Zonas afectadas por corte de agua el 28 de julio.

En Bellavista

Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en sectores 101 y 103.

En la Perla

Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en sector 105.

En La Molina

Desde las 8:10 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Portada del Sol 2da etapa.

Sin servicio temporal de agua en Ate

Desde las 6:15 a.m. hasta las 2:15 p.m. en U. Industrial San Francisco, A.H. Matazango, Asoc. Santa Rosa, A.H. San Francisco de Ate.

Sedapal recordó que el corte de agua responde a trabajos que forman parte de su plan de mantenimiento preventivo y que buscan garantizar un servicio más confiable para todos los usuarios de Lima. Para tomar previsiones se revelaron qué distritos se verán afectados con la interrupción este 28 de julio.