Misa y Te Deum 2026: cardenal Castillo advierte sobre impulso colonialista y autoritario en América Latina

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el desarrollo de la Misa Solemne y Te Deum 2026, el cardenal Carlos Castillo reflexionó sobre los desafíos que enfrenta América Latina y aletró sobre el peligro de retroceder hacia prácticas del pasado que contradicen los valoren de libertad y democracia.

"En nuestra América Latina, impulsos colonialistas y autoritarios hacen que corramos el riesgo de volver a un pasado que desdice el 'Somos libre'", afirmó.

Nota en desarrollo-