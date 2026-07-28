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Misa y Te Deum 2026: cardenal Castillo advierte sobre impulso colonialista y autoritario en América Latina

Durante la Misa Solemne y Te Deum 2026, el cardenal Carlos Castillo reflexionó sobre los desafíos de América Latina y alertó sobre el riesgo de volver a prácticas que contradicen la libertad y la democracia.

Cardenal Carlos Castillo advierte sobre impulso colonialista y autoritario en Am
Cardenal Carlos Castillo advierte sobre impulso colonialista y autoritario en Am (Difusión)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026

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En el desarrollo de la Misa Solemne y Te Deum 2026, el cardenal Carlos Castillo reflexionó sobre los desafíos que enfrenta América Latina y aletró sobre el peligro de retroceder hacia prácticas del pasado que contradicen los valoren de libertad y democracia.

"En nuestra América Latina, impulsos colonialistas y autoritarios hacen que corramos el riesgo de volver a un pasado que desdice el 'Somos libre'", afirmó.

 

Nota en desarrollo-

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