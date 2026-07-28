Keiko recuerda a Alberto Fujimori con emotivo mensaje por su cumpleaños en Fiestas Patrias: "Hoy el Perú te recuerda"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori publicó en sus redes sociales un mensaje de cumpleaños para su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Este mensaje coincide con la próxima toma de mando que se dará este 28 de julio y marcará el inicio de su gobierno.

Keiko Fujimori recuerda a su padre con emotivo mensaje en redes sociales

A horas de juramentar como presidenta de la República, la hija de Alberto Fujimori difundió una foto con su padre por la fecha de su cumpleaños, mencionando que millones de personas lo recuerdan.

"Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papito", detalló Keiko Fujimori en su cuenta de Instagram.

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