RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A horas de gobernar

Keiko recuerda a Alberto Fujimori con emotivo mensaje por su cumpleaños en Fiestas Patrias: "Hoy el Perú te recuerda"

La presidenta electa, Keiko publicó mensaje de cumpleaños a su padre, Alberto Fujimori a través de sus redes sociales a horas de la toma de mando

Keiko publica mensaje de cumpleaños a su padre
Keiko publica mensaje de cumpleaños a su padre (Difusión)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori publicó en sus redes sociales un mensaje de cumpleaños para su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Este mensaje coincide con la próxima toma de mando que se dará este 28 de julio y marcará el inicio de su gobierno.

Keiko Fujimori recuerda a su padre con emotivo mensaje en redes sociales

A horas de juramentar como presidenta de la República, la hija de Alberto Fujimori difundió una foto con su padre por la fecha de su cumpleaños, mencionando que millones de personas lo recuerdan.

"Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papito", detalló Keiko Fujimori en su cuenta de Instagram.

En desarrollo...

 

Toma de mando de Keiko Fujimori 2026: Este será el cronograma completo de HOY, martes 28 de julio
Lee también

Toma de mando de Keiko Fujimori 2026: Este será el cronograma completo de HOY, martes 28 de julio

Temas relacionados Alberto Fujimori Cumpleaños Keiko Fujimori toma de mando

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA