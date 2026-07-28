Fiestas Patrias 2026: ¿Qué presidentes extranjeros acompañarán a Keiko Fujimori en la toma de mando?

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de la ceremonia de la toma de mando que ocurre este 28 de julio por Fiestas Patrias, la presidenta electa, Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial acompañada de una serie de autoridades extranjeras que han viajado especialmente para la ocasión.

Presidentes y autoridades de gobierno acompañarán a Keiko Fujimori en la toma de mando

Desde el pasado 27 de julio, diversas autoridades de gobierno extranjeras comenzaron a llegar al territorio peruano dada la invitación realizada mediante una carta desde la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Teniendo en cuenta ello, las autoridades que confirmaron su presencia son:

Felipe VI - Rey de España

Javier Milei - Argentina

Rodrigo Paz - Bolivia

José Antonio Kast - Chile

Santiago Peña - Paraguay

Yamandú Orsi - Uruguay

José Raúl Mulino - Panamá

Nasry Asfura - Honduras

Daniel Noboa - Ecuador

¿Qué mandatarios extanjeros ya llegaron al Perú?

Los presidentes que ya se encuentran en Lima para la toma de mando son Yamandú Orsi de Uruguay, Rodrigo Paz Pereira de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá y Santiago Peña de Paraguay.

Asimismo, la llegada de los mandatatios al territorio peruano fue posible gracias al Grupo Aéreo N°8. Además, a esta lista se suma el Rey Felipe VI de España, quien viajó acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. En ese sentido, su recibimiento siguió una serie de protocolos llevados a cabo por los representantes del Estado correspondientes.

Keiko Fujimori sostuvo reuniones bilaterales con autoridades extranjeras a un día de la toma de mando

La lideresa de Fuerza Popular, quien próximamente asumirá el mando del país, se reunió el pasado 27 de julio con representantes extranjeros que llegaron al territorio nacional para fortalecer las relaciones bilaterales y establecer acuerdos de cooperación.

Rey de España, Felipe VI

Embajador en misión especial y ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Japón, senador Horii Iwao

Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y enviado especial, Yin Hejun

Congresista de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Hong-Chul Min

Secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , Albert R. Ramdin

, Albert R. Ramdin Presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo.

Primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Mike Eman.

Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo reuniones bilaterales. pic.twitter.com/Z0AEcEvRuE — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026

Finalmente, la presencia de los presidentes extranjeros y las autoridades de gobierno arribaron al país para la toma de mando de Keiko Fujimori que se llevará a cabo este 28 de julio.