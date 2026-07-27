RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Interrupción programada

Corte de LUZ en Lima y Callao el 27 y 28 de julio: Lista de distritos afectados por más de ocho horas

Pluz Perú reveló qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el lunes 27 y martes 28 de julio. Se aconseja tomar medidas preventivas desde ya.

Corte de luz en Lima y Callao: Cronograma.
Corte de luz en Lima y Callao: Cronograma. (24horas.cl)

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao el 27 y 28 de julio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según el comunicado de Pluz Perú en su página oficial.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao? Cronograma

Diversos distritos de Lima y Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico durante el lunes 27 y martes 28 de julio, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la red de distribución que realizará Pluz Perú, de acuerdo al anuncio compartido en su página web.

De acuerdo al comunicado, esas acciones técnicas buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico. En ese marco, recuerda a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya y tener en cuenta que el corte de luz se efectuará en horarios específicos y en determinadas zonas de Lima y el Callao.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos de mantenimiento programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las fechas y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la compañía.

¿En qué distritos no habrá luz hoy, 27 de julio?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 27 y 28 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados este lunes:

Precio del dólar en Perú y tipo de cambio HOY: ¿A cuánto cotiza este lunes 27 de julio?
Lee también

Precio del dólar en Perú y tipo de cambio HOY: ¿A cuánto cotiza este lunes 27 de julio?

Sin luz en Callao

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en calle Tacna cdra. 2, Jr. Ayacucho cdras. 11, 12, Jr. Tacna Norte cdras. 1, 2, 10, 12.
  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en comunidades campesinas: Pallac, Piscocoto, La Perla, La Perla Baja y la Perla Alta; ubicados en el distrito de Atavillos Bajos.

Corte de luz el 28 de julio: Zonas afectadas

Asimismo, la empresa precisó que el corte de luz también se ejecutará en diversos sectores de la capital el martes 28 de julio debido a las labores técnicas que tienen como objetivo mejorar la red eléctrica y evitar averías futuras. Entre los distritos afectados están los siguientes:

En Lima Cercado

Corte de LUZ el 26 y 27 de julio: Estos distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio
Lee también

Corte de LUZ el 26 y 27 de julio: Estos distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio

  • Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Venezuela 2470.
  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Jr. Antenor Orrego cdra. 22, Av. Naciones Unidas cdra. 18, Av. Venezuela cdras. 19, 21, Jr. Luis Beausejour cdras. 20, 21, Jr. Yauli cdra. 18.

Se aconseja revisar el cronograma oficial del corte de luz que realizará Pluz Perú en distritos de Lima y el Callao el 27 y 28 de julio. Recuerda que los trabajos se realizarán únicamente en determinadas urbanizaciones, asociaciones de vivienda, avenidas o calles previamente identificadas por la empresa.

Temas relacionados Callao corte de luz distritos Lima Luz Servicio eléctrico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA