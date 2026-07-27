Huarochirí: Carretera Central colapsa por masiva salida de viajeros en Fiestas Patrias

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Carretera Central continúa registrando complicaciones tras el accidente ocurrido el viernes 24 de julio en Huarochirí. El hecho se produjo luego de que el contenedor de un semitráiler se desprendiera y cayera sobre dos vehículos que circulaban en sentido contrario.

El siniestro dejó dos personas fallecidas y tres heridas, además de generar una interrupción del tránsito por más de 16 horas. La situación afectó a pasajeros, transportistas y empresas de carga que se desplazaban por la próxima celebración de Fiestas Patrias.

Congestión se extendió por kilómetros

El cierre momentáneo de la vía generó una fuerte congestión que se fue extendiendo por distintos tramos de la Carretera Central. Los puntos más afectados se ubicaron entre el peaje de Corcona, Casapalca, San Mateo de Huanchor y La Oroya, donde cientos de vehículos quedaron varados durante varias horas.

La congestión vehicular se prolongó durante la noche del viernes y se extendió hasta el sábado. A las dificultades generadas por el accidente se añadieron otros inconvenientes que complicaron el tránsito, como vehículos de carga con fallas mecánicas, trabajos en algunos tramos de la vía y conductores que ocuparon el carril contrario para intentar avanzar.

Videos difundidos en redes sociales mostraron largas filas de buses interprovinciales, vehículos particulares y camiones de carga ocupando ambos sentidos de la vía, reflejando la limitada capacidad de la principal carretera que conecta Lima con la sierra central.

Otros factores complicaron el tránsito

Aunque el accidente fue el principal motivo del colapso vehicular, durante la misma jornada se registraron otros inconvenientes que agravaron la situación. Entre ellos estuvieron la falla de camiones de carga pesada, trabajos de mantenimiento en la zona de Yanamate y la invasión del carril contrario por parte de algunos conductores que intentaban avanzar con mayor rapidez.

Estos hechos redujeron la capacidad de circulación en una vía que ya presentaba una alta carga vehicular, lo que dificultó la normalización del tránsito incluso después de finalizar las labores de atención tras el accidente.

Medidas para viajar

Ante el incremento del flujo vehicular por Fiestas Patrias, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, revisar el estado de las vías antes de salir, respetar la señalización y evitar maniobras que puedan generar nuevos incidentes en la carretera.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los viajeros a mantener la paciencia y respetar el orden de circulación durante los días 28 y 29 de julio, fechas en las que se prevé mayor desplazamiento de vehículos por el feriado nacional.