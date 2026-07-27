Sismo HOY: IGP reporta temblor de magnitud 4.6 registrado en Ucayali

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento sísmico sorprendió a los ciudadanos durante la tarde de este lunes 27 de julio, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento fue reportado en la región Ucayali y forma parte de los registros de actividad sísmica monitoreados por la institución.

Sismo hoy, ¿Cuál fue la magnitud?

De acuerdo con el reporte del IGP, el sismo tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 144 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 50 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, mientras que alcanzó una intensidad de II-III en la ciudad de Pucallpa.

Este nuevo evento sísmico se suma a los movimientos registrados en diferentes regiones del país en los últimos días. El IGP continúa realizando el monitoreo de la actividad sísmica para conocer las características de estos fenómenos y su comportamiento.

Ante la ocurrencia de un sismo, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y contar con una mochila de emergencia con elementos básicos para afrontar posibles eventualidades.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0501

Fecha y Hora Local: 27/07/2026,17:36:40

Magnitud: 4.6

Profundidad: 144 km

Latitud: -8.76

Longitud: -74.77

Intensidad: II-III Pucallpa

Referencia: 50 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/wbFbC6xNy5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 27, 2026

La actividad sísmica registrada en el país mantiene la atención de las autoridades y especialistas, quienes continúan analizando cada movimiento para conocer sus características. Ante ello, se recuerda a la población la importancia de estar preparada y seguir las recomendaciones de seguridad frente a posibles emergencias.

Actividad sísmica en la selva

La selva viene registrando movimientos telúricos en los últimos días, con eventos reportados en diferentes zonas del territorio nacional. Estas ocurrencias son monitoreadas de manera permanente para conocer sus características y mantener informada a la población.

Uno de estos sismos ocurrió el domingo 26 de julio en la región Loreto. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.1 y tuvo como epicentro el distrito de Cahuapanas, en la provincia de Datem del Marañón, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

Este evento se suma al registrado al del día de hoy en Ucayali; ambos movimientos forman parte de los eventos sísmicos registrados en la zona oriental del país durante los últimos días. Inclusive el sábado 25 de julio se registró un sismo de 3.8 en Moquegua.

En ese sentido, los recientes sismos registrados en Ucayali, Loreto y Moquegua recuerdan la importancia de que la población esté preparada frente a cualquier emergencia. La prevención y la organización son claves para reducir riesgos ante la ocurrencia de un movimiento telúrico y proteger la seguridad de todos los ciudadanos ante estos eventos naturales.