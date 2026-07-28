Fiestas Patrias: Las mejores canciones para celebrar el orgullo de ser peruano este 28 de julio

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 28 de julio, el Perú festeja su independencia entre su buena comida banderas rojiblancas y esos temas de Fiestas Patrias que tocan el corazón. Las voces del "Zambo" Cavero, Eva Ayllón y otros grandes artistas arman el repertorio fijo para gozar el orgullo de ser peruano.

Contigo Perú

Vista por varios como un himno con todas las letras, "Contigo Perú" nació de Augusto Polo Campos e interpretada por el "Zambo" Cavero, junto a la guitarra del maestro Óscar Avilés.

La canción fue creada para levantar a la selección peruana durante las Eliminatorias hacia Argentina 1978. Allá por 1977, el general Augusto Vinatea le pidió a Polo Campos un temazo con el fin de que todo el país aliente a la Bicolor.

Con el paso del tiempo, la composición dejó de estar relacionada únicamente con el fútbol y se convirtió en una canción de unión, identidad y amor por el Perú.

Y se llama Perú

Otra canción que no puede faltar durante las celebraciones del 28 de julio es "Y se llama Perú". El vals también fue compuesto por Augusto Polo Campos e interpretado por Arturo "Zambo" Cavero, junto con el talento musical de Óscar Avilés.

Creada durante la década de 1970, la canción destaca la historia, la riqueza y la identidad del país. Además, es uno de esos temas que muchos peruanos reconocen y cantan prácticamente de principio a fin.

Estoy enamorada de mi país

Eva Ayllón popularizó "Estoy enamorada de mi país", composición del cantautor nacional Fahed Mitre. La letra estuvo inspirada en los años de violencia que atravesó el Perú durante las décadas de 1980 y 1990.

El tema nació como un mensaje de esperanza, fortaleza y amor por el país. Gracias a la interpretación de Eva Ayllón, la canción llegó a diferentes regiones del territorio nacional y también fue difundida en el extranjero.

Porque yo creo en ti

En 2013, Marco Romero presentó "Porque yo creo en ti", una canción creada para acompañar a la selección peruana y renovar la ilusión de los hinchas.

Apenas se lanzó, la canción se volvió un clásico de cancha en los partidos de la Blanquirroja. El propio El mismo autor contó que la letra surgió de manera inmediata, inspirada en lo que sentía y recordaba del balompié de nuestra patria.

Esta es mi tierra

"Esta es mi tierra" es otra composición de Augusto Polo Campos que ocupa un lugar especial en las celebraciones por Fiestas Patrias.

Aunque existen diferentes versiones, la interpretación de Eva Ayllón es una de las más populares. Su voz y el mensaje de la canción convierten al tema en una pieza ideal para destacar la belleza, la tradición y la diversidad del Perú.

Mi Perú

Compuesta por Óscar Avilés e interpretada por los Hermanos Zañartu, "Mi Perú" es una canción que resalta las riquezas y los paisajes del territorio nacional.

Por su mensaje patriótico, permanece como una de las melodías más escuchadas en colegios, reuniones familiares y actividades realizadas durante el mes de julio.

Cuando llora mi guitarra

"Cuando llora mi guitarra" fue escrita por Augusto Polo Campos y popularizada por Los Morochucos. A diferencia de otros temas, su letra trata sobre el dolor de extrañar a la pareja y muestra a la guitarra como una fiel compañera.

Aunque trate de amor, es de los valses criollos más recordados y entra directo en la lista musical peruana para festejar al Perú en julio.

La flor de la canela

"La flor de la canela", una de las composiciones más reconocidas de Chabuca Granda, fue dedicada a su amiga Victoria Angulo Castillo de Loyola.

La canción fue presentada en 1950 y, desde entonces, se convirtió en un símbolo de la música criolla. Su letra, elegancia y reconocimiento internacional hacen que continúe presente en las reuniones por Fiestas Patrias.

"Contigo Perú", "Y se llama Perú", "Mi Perú" y "La flor de la canela" están entre los mejores canciones para armar la jarana este 28 de julio. Sus letras y melodías nos conectan y unen a las generaciones por el orgullo de ser peruano.