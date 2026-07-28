Precio del dólar en Perú HOY en Fiestas Patrias: Así cotiza el tipo de cambio este 28 de julio

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Fiestas Patrias? Conocer el valor actual de esa moneda extranjera y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta este martes 28 de julio te permitirá cuidar mejor tus finanzas y cuidar tu poder adquisitivo.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú? Así cotiza en Fiestas Patrias

Saber cuál es el valor actual y el comportamiento del dólar concentra la atención de ciudadanos e inversionistas en una fecha marcada por las celebraciones por Fiestas Patrias y el inicio de una nueva etapa política en el país, ya que este martes 28 de julio se llevará a cabo la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú.

No solo ello, ya que como se recuerda, el panorama político en nuestro país se ha visto remecido por la instalación del nuevo Congreso Bicameral. Estas situaciones mantienen en vilo a la ciudadanía en general sobre si tendrá impacto en el valor de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano.

En ese marco, conocer el precio del dólar es fundamental para quienes realizan compras en el extranjero, pagan deudas en moneda estadounidense, reciben remesas o realizan inversiones. Una entidad que te permite identificar los valores de la divisa en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tipo de cambio del dólar paralelo previo a la toma de mando

El tipo de cambio oficial se ha mantenido a S/3,4025, según la última sesión del BCRP, entidad liderada actualmente por Julio Velarde, del pasado viernes 24 de julio. Las pequeñas variaciones en el tipo de cambio pueden representar un ahorro o un mayor gasto al momento de realizar sus operaciones.

Por ello, entender también el comportamiento de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este martes 28 de julio en Fiestas Patrias:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.375 | Venta S/ 3.405. Se ve una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 27 de julio, donde el valor de la compra era de S/ 3.380 y la venta a S/ 3.410.

Cotización del dólar en mercado paralelo hoy, en Fiestas Patrias.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El valor del dólar cambia diariamente debido a diversos factores nacionales e internacionales entre ellos:

Factores internacionales: el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. (FED).

el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Factores internos: incertidumbre política y la confianza en las instituciones.

y la confianza en las instituciones. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): no fija el precio del dólar, pero interviene en el mercado cambiario para reducir la volatilidad brusca del tipo de cambio, ya sea comprando o vendiendo dólares.

Si necesitas comprar o vender dólares, lo más recomendable es comparar las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio y plataformas digitales autorizadas. Por ello, te revelamos cuál es el previo del dólar en Perú este 28 de julio en Fiestas Patrias y previo a la toma de mando de Keiko Fujimori.