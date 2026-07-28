Fiestas Patrias: Roblox celebrará al Perú con un gran desfile virtual y shows musicales

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las Fiestas Patrias también se vivirán a lo grande dentro de Roblox. Por el 205.° aniversario de la independencia del Perú, la plataforma recibirá un desfile virtual y shows musicales en los que podrán participar usuarios desde cualquier parte del país y del extranjero.

Roblox y su gran desfile por Fiestas Patrias

La celebración por Fiestas Patrias ya no solo se vive en las calles, plazas o colegios. Esta vez, el feeling patrio saltó al mundo virtual, donde varios creadores montaron un desfile en Roblox, una de las plataformas más populares entre niños y adolescentes.

El evento se desarrollará los días 28 y 29 de julio desde las 2:00 de la tarde en "Fiesta en el Cerro", un servidor temático inspirado en escenarios y costumbres peruanas.

La convocatoria busca reunir a jugadores que deseen marchar, formar parte de un batallón virtual y celebrar los 205 años de la independencia nacional.

Y como todo desfile necesita preparación, los participantes ya estuvieron ensayando. En las publicaciones difundidas por los organizadores se observa a varios avatares intentando coordinar sus movimientos y mantener la formación durante el recorrido.

Eso sí, la práctica no estuvo libre de momentos graciosos. En los videos aparecen personajes personalizados, entre ellos una paloma, una gallina y otros curiosos avatares que intentan seguir el paso del batallón. Una escena bastante criolla que, sin duda, le pone su cuota de humor a la celebración.

Los organizadores también realizaron una invitación directa a la comunidad: "Ya saben, este 28 y 29 de julio a las dos de la tarde. No falten porque ya saben, Perú es clave y felices Fiestas Patrias".

Shows musicales en la Plaza de Armas virtual

Pero la fiesta no terminará con el desfile. La programación también incluirá un concierto virtual dentro de la Plaza de Armas recreada en el servidor, donde se presentarán canciones de los grupos favoritos de la comunidad.

"Este 28 y 29 de julio habrá un desfile en Roblox en el juego de Fiesta en el Cerro, donde todos podrán participar", indica otra de las publicaciones difundidas por los responsables de la actividad.

Los interesados podrán anunciar su participación mediante los comentarios de las publicaciones promocionales. De esta manera, los organizadores esperan ampliar la convocatoria y reunir a la mayor cantidad posible de jugadores durante ambas jornadas.

Así, Roblox tirará la casa por la ventana por Fiestas Patrias con un gran desfile virtual y shows musicales este 28 y 29 de julio desde las 2:00 de la tarde. La fiesta será en el server "Fiesta en el Cerro" y pondrá a jugadores de todas partes a celebrar los 205 años de pura independencia.