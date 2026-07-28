Fiestas Patrias: Peruanos que alcanzaron fama en redes tras protagonizar escándalos ebrios

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En el mes de las Fiestas Patrias, las redes suelen revivir videos, personajes y momentos que forman parte de la cultura popular peruana. Entre ellos aparecen varios peruanos que alcanzaron fama tras protagonizar escándalos ebrios, cuyas frases y ocurrencias terminaron convertidas en memes, canciones y recuerdos difíciles de borrar.

La perra pituca

En 2013, un grupo de jóvenes en estado de ebriedad fue intervenido por agentes de la Policía y personal de Serenazgo de Chorrillos en la playa Agua Dulce. En medio del alboroto, una joven comenzó a reclamar desesperadamente porque la mascota de una de sus amigas se había perdido durante la intervención.

"La policía han hecho que suelte a mi perro, a la perra de mi mejor amiga, y la suelta aquí a su desgracia", manifestó ante las cámaras. Pero la frase que terminó haciéndola famosa fue: "Quiero que me entregue a mi perra. Mi perra schnauzer que es pituca". El particular reclamo se difundió rápidamente.

La novia de Axl Rose

Ese mismo año, Sandra Patricia Otoya Chávez se convirtió en protagonista de memes y comentarios luego de ser intervenida en estado de ebriedad. Durante el incidente, la mujer declaró abiertamente su amor por Axl Rose, vocalista de la banda estadounidense Guns N' Roses.

Otoya incluso interpretó canciones del conocido grupo de rock, coqueteó con algunos periodistas presentes y terminó protagonizando una escena aún más polémica al bajarse el pantalón frente a las cámaras. Su comportamiento la convirtió rápidamente en un personaje viral.

Loco mayonesa

Otro personaje que alcanzó notoriedad fue Joaquín Ampuero, conocido popularmente como el "Loco mayonesa". El joven reclamó de manera eufórica al personal del restaurante Sanguchón Campesino porque le entregaron un recipiente prácticamente vacío.

"¡Esto no es mayonesa, es aire!", exclamó indignado. Durante su reclamo, también contó que estaba viviendo "el peor día de su vida", pues se había peleado con su enamorada y con su hermano. La mezcla de indignación, tristeza y reclamos por la mayonesa hizo que el video circulara masivamente en internet.

Hombre pidió ser detenido

Un hombre en aparente estado de ebriedad también se volvió viral luego de pedirle a un policía que lo llevara detenido. "Yo me voy a ir en cana. Ya, llévame, con tal que me aleje, métanme en cana, prisión preventiva, cadena perpetua", afirmó.

Cuando el agente le preguntó por qué quería ser arrestado, el sujeto respondió que una mujer presuntamente intentaba llevarlo contra su voluntad a un hostal. "Me quiere violar. Estoy pidiendo ayuda a la Policía. Me quiere llevar a un hostal y yo no quiero", aseguró.

Me llega tu filtro

En San Isidro, un joven identificado como campeón mundial de taekwondo protagonizó otro recordado incidente al agredir física y verbalmente a un camarógrafo que cubría un accidente de tránsito.

"Me llega tu filtro, me llega tu cámara, me llega tu casa, cholo", expresó durante el altercado. Las frases ofensivas y racistas provocaron indignación, pero también fueron reproducidas en memes y hasta utilizadas para crear un remix de reguetón que fue difundido mediante SoundCloud.

De esta manera, por Fiestas Patrias recordamos a varios peruanos que alcanzaron fama en redes tras protagonizar escándalos ebrios, dejando frases insólitas y escenas que todavía permanecen en la memoria de los internautas.