Corte de agua HOY sábado 12 de octubre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este sábado 12 de octubre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

Distritos afectados por el corte de agua

Los vecinos de los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este sábado.

San Martín de Porres

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Miguel Grau Seminario; Urb. Cayetano Heredia; Urb. Ingeniería; Urb. Zarumilla. 4:51 a.m. a 12:00 p.m. Instalación de válvula de compuerta.

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Agru. Vista Alegre - Parcela A y B Viernes 11 de octubre 11:16 p.m. a sábado a 12:00 a.m. Instalación de válvula de compuerta. Ce Jesús Obrero; Am. Nueva Esperanza; A.H. Cangallo; Ah. Unión Y Progreso Sectores Laura Bozzo, 4 De Febrero Y 14 De Febrero; A.H. Cangallo Ampliación 2: Asoc. Mano De Dios; Asoc. Los Huertos De Canto Grande: Asoc. Mira Del Éxito; A.F. Cerrito Rico; Asoc. Miguel Grau - 8 De Octubre:

Ah. Unión Y Amistad Sector 28 De Diciembre: Gruf. Las Terrazas Ii; A.H. Integración Virgen De Fátima Sector Cerrito Rico, Asoc. Virgen Del Carmen Agr Reincorporación Nueva Jerusalén; Agr. Incorporados A Nueva Jerusalén It Agr. Raíces De Jicamarca: Agr. 24 De Enero; A. H. Integración Virgen Fátima Sector Ampliación 1 De Mayo; Agr. Las Viñas; A.H. Nuevo Santa Cruz; Agr. Nueva Imagen; A.H. Pueblos Unidos Sector Sr. De Muruhuay: Agr. Nueva Juventud; A.F. Villa Maestro: Af. Cristo De Pachacamilla: Ah. San José Obrero San José Obrero Ampliación: Agr.

Rinconada Del Sol De Mariscal Cáceres; Agr. Pueblos Hermanos De Mayobamba: Agr. Alejandro Toledo; Agr. Unidos Al Desarrollo; A.H. Pinueva

Alianza Sectorcerrito Alegre. 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Limpieza y desinfección de reservorio

Chaclacayo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. El Cuadro Mz--K-N PS 9-10-11-16-17-17-18 CA D-D1 CA E 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio.

Recomendaciones ante interrupción del servicio

Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para las necesidades básicas como beber, cocinar y la higiene personal. Previo al corte, tratar de limitar el uso de agua a lo necesario. Por ello, evita tareas como lavar el carro, regar el jardín y esperar a realizarlas cuando el servicio vuelva.

